В Слуге народа рассказали, кто может занять пост главы НБУ

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В партии Слуга народа поддержат кандидатуру Богдана Данилишина на должность главы Национального банка Украины.

В партии Слуга народа хотят поддержать кандидатуру Богдана Данилишина на пост главы НБУ. Об этом рассказала народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук. Она считает реальной кандидатурой именно Данилишина, который сегодня является главой Совета Национального банка, информирует enovosty.com/news.

Среди других реальных кандидатов — глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко и банкир Владимир Лавренчук.

Отметим, сам Богдан Данилишин на своей странице в facebook прокомментировал ситуацию, назвав главные плюсы и минусы политики правления регулятора:

хочу заверить, что Совет НБУ была и останется на позициях соблюдения независимости Национального банка Украина. Мы будем способствовать сохранению всех лучших достижений НБУ как за годы независимости Украины, так и за период 2014-2020 годов

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Однако Политику, которую проводило Правления НБУ в последние годы, трудно назвать взвешенной и сбалансированной.

Основные плюсы:

1. Завершено реформу банковской системы, имплементированы международные стандарты банковского регулирования

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2. Введен режим инфляционного таргетирования и гибкого обменного курса, потенциально снижает валютные риски для страны

3. Достигнута заметный прогресс в снижении уровня инфляции в Украине

Главные минусы:

1. Монетарная политика проводилась с недостаточным вниманием (фактически с игнорированием) к цели поддержания устойчивых темпов экономического роста. Центральный банк перешел к жестким параметров монетарной политики в условиях критически слабого внутреннего спроса, что привело к стагнации экономики и дальнейшего падения. Почти 2 года Украина остается лидером среди стран Восточной Европы по уровню жесткости монетарной политики.

2. Политика НБУ на валютном рынка была ошибочной. Фундаментальных факторов для ощутимого укрепления гривны (в 2019 реально на 20%) не существовало. Ревальвация гривны привела к убыткам предприятий, падение доходов государственного бюджета. Национальный банк не воспользовался возможностью выкупа валюты для пополнения валютных резервов и в кризис 2020 Украина вошла с резервами, что на 20% отстают от норматива по композитным критерием МВФ.

3. Политика высоких процентных ставок пагубно отразилась на финансовой устойчивости субъектов хозяйствования и государственных финансов. К сожалению, НБУ не уделял внимания росту макрофинансовых рисков в этих секторах экономики. Критически снизился уровень кредитования реального сектора. В секторе государственных финансов существенно возросла стоимость государственных заимствований.