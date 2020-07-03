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«Бизнес может уйти в тень», — Руслан Бортник рассказал о влиянии повышения минимальной зарплаты на экономику страны

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Бизнес может уйти в тень", - Руслан Бортник рассказал о влиянии повышения минимальной зарплаты на экономику страны
 
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Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что уже с 1 сентября планируется повышение минимальной зарплаты до 5000 грн, а с 1 января 2021 года – до 6 000 грн, что должно оказать влияние на повышение уровня жизни и борьбу с бедностью.

С вопросом относительно влияния повышения минимальной заработной платы на уровень жизни и экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что повышение минимальной заработной платы не окажет влияния на уровень жизни украинцев и экономику страны, поскольку повышение минимальной зарплаты является только попыткой заставить бизнес платить более высокие зарплаты

“По другому это не работает. В Украине из 20 миллионов трудоспособного населения легально трудоустрооены менее 10 миллинов человек, то есть менее половины трудоспособного населения. И повышение минимальной зарплаты влияет только на этот легальный рынок. Бизнесу необходимо пересчитывать зарплатные ставки, платить больше налоги. Сегодня в Украине налог на зарплату практически 42%. Повышение минимальной зарплаты является попыткой улучшить статистику и за счет бизнеса достигнуть повышения показателя средней зарплаты по стране.

В то же время, каждый виток повышения минимальной зарплаты ведет к увеличению нелегального рынка труда. Становится все меньше официальных вакансий, потому что бизнес выбирает между тем, чтобы уменьшить зарплату или уйти в тень. И преимущественно выбирает уйти в тень. На фоне экономического кризиса, который в Украине развернулся во время карантина, попытка повысить минимальную зарплату будет только в большей степени стимулировать переход рынка труда в теневые формы и уменьшению налоговых отчислений”, — сообщает Руслан Бортник

Читайте: Украине нужна суверенная финансово-кредитная система, - Руслан Бортник


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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