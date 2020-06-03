В Украине впервые за много лет появился положительный торговый баланс, — Виктор Скаршевский

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Гривна пятый день подряд укрепляется к доллару и достигла значения 26,75 грн/долл.

С вопросом относительно продолжительности данной тенденции «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что в данной ситуации все зависит от спроса и предложения на валюту

«Сейчас резко упал импорт. Упали как объемы импорта, так и цены на энергетический импорт, тот же природный газ, нефтепродукты. И получается, что объемы импорта сократились больше, чем объемы экспорта. Особенно это явно проявилось в апреле и по данным Держкомстата впервые появился положительный торговый баланс за очень много лет. Это означает, что в апреле экспорт превысил импорт. И поэтому получается вроде бы равновесие курса, но на более низком уровне.

А импорт уменьшился потому, что люди стали беднее и начали меньше потреблять, покупать товаров, прежде всего импортных товаров. Потребление снизилось от 70% до 100% по некоторым видам потребительских товаров. И из-за того, что люди стали беднее, уменьшился спрос на валюту. У кого еще остались сбережения в валюте, сдают их. И сейчас спрос на валюту ниже, чем на ее предложение или более-менее равновесное состояние. И поэтому курс держится в этих пределах. Если начнут расти цены на импортные энергоносители, начнется восстанавливаться постепенно деловая активность, то и доллар будет дорожать, а спрос на валюту возрастет», — сообщает Виктор Скаршевский

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