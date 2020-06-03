Последствия COVID-19: экономике США понадобится почти 10 лет для восстановления

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Отчет CBO показал, что ВВП США не будет восстанавливаться до четвертого квартала 2029 года.

Экономике США может понадобиться почти 10 лет, чтобы оправиться от последствий, вызванных пандемией коронавируса и карантином, сообщило в понедельник Управление Конгресса США по бюджету (CBO).

В настоящее время CBO прогнозирует, что в период 2020–2030 годов совокупный номинальный объем производства будет на 15,7 триллиона долларов меньше, чем было спрогнозировано ранее в январе, на 5,3%. Согласно отчету, CBO снизило свой прогноз реального ВВП на тот же период на 7,9 трлн долларов, или на 3%, информирует enovosty.com/news.

Согласно отчету, ВВП США не восстановится до ранее прогнозируемого уровня CBO до четвертого квартала 2029 года.

«Закрытие бизнеса и меры социального дистанцирования, как ожидается, сократят потребительские расходы, в то время как недавнее падение цен на энергоносители, по прогнозам, серьезно сократит инвестиции США в энергетический сектор», — говорится в сообщении CBO.

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Федеральное агентство заявило, что стимул, предоставленный Конгрессом в последние месяцы в размере примерно 3,3 триллиона долларов, лишь «частично уменьшит ухудшение экономических условий».

Отчет публикуется на фоне продолжающегося ухудшения экономических данных в США, даже несмотря на то, что страна начинает вновь открываться после масштабных блокировок, начавшихся в марте для сдерживания вспышки коронавируса.

Экономисты ожидают, что первоначальный отчет по претензиям в четверг покажет, что миллионы американцев подали заявления о безработице на прошлой неделе. Ожидается, что отчёт по зарплатам за май в пятницу покажет, что работодатели снова урезали миллионы рабочих мест и что уровень безработицы резко вырос — по некоторым оценкам, он достигнет 20%.

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Эти экономические прогнозы характеризуются необычно высокой степенью неопределенности, особенно в отношении того, как эта пандемия будет развиваться в этом и в следующем году, как пандемия и социальное дистанцирование повлияют на экономику, каким образом политика, проводимая в последнее время, повлияет на экономику, и каким образом в конечном итоге экономические данные будут регистрироваться за период, когда экстремальные изменения привели к нарушению стандартных методов оценки и источников данных.

Кроме того, если будущая федеральная политика будет отличаться от политики, лежащей в основе экономических прогнозов CBO, например, если законодатели примут дополнительное законодательство, связанное с пандемией, то экономические результаты неизбежно будут отличаться от тех, которые представлены в данном отчете.

Источник: Businessinsider