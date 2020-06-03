Отпуск 2020: Что ждать от цен на путёвки

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В этом году путёвки явно не будут дешевле, чем годом ранее

Уже с первого июля туристический рынок в Украине будет оживать. Некоторые страны уже сообщили о том, что готовы принять туристов из нашей страны. Именно потому украинцы уже начали задаваться вопросом о том, что будет с ценами на путёвки в этом нетипичном сезоне. Как сообщают эксперты, себестоимость для туристов будет такой же, как ранее. Гостиницы на курортах, которые в последнее время пустовали без гостей, не будут поднимать цены. Но туристы будут ощущать рост стоимости путёвок из-за того, что в этом сезоне не стоит ожидать акций и «горящих путёвок», информирует enovosty.com/news.

Кроме того, стоит отметить, что цена на отдых будет регулироваться рынком: чем выше спрос — тем выше цена. Если же люди после пандемии будут бояться покидать границы родной страны — цена будет снижаться. В любом случае, по сообщениям туроператоров, многие туристы перенесли свои забронированные туры на это лето. Остальная часть — выжидает и следит за ситуацией в мире.

Зато отдых в Украине в этом году, по мнению экспертов, вырастет в цене. Владельцы гостиниц и баз отдыха начинают сезон с обещаний скидок и различных акционных предложений, но «аукцион невиданной щедрости» может завершиться довольно скоро, так как внутри страны туристов будет достаточное количество.