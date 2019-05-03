Украинцы заменяют огороды пасеками

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Украинцы хорошо зарабатывают на производстве меда

Жители Украины все чаще занимаются разводом пчел. Ради этого они даже отказываются от огородов и садов. Сейчас наша страна является лидером по производству меда среди других европейских стран, информирует enovosty.com/news.

Некоторые пасечники занимаются любимым делом целыми поколениями — пасеки передаются от дедов-прадедов. Кроме того, сейчас становится все больше начинающих пасечников, которые в результате имеют хорошую прибыль. Для того чтобы приобрести пчелиную семью, нужно потратить 1500 гривен. Кроме того, улей обойдется еще в одну тысячу гривен. Дополнительные расходы — вощина, рамки, специальная одежда и другие необходимые вещи. Можно покупать новые, можно — былого использования. Для того, чтобы получать прибыль нужно приобрести не менее десяти улей.

Стоит отметить, что развод пчел — это очень непростое дело, которому нужно выделять много времени и сил. Кроме того, стоит прочитать много спецлитературы, так как здесь есть множество нюансов. Хотя изучить тонкости дела можно и за один сезон.