Трамп спаситель: Как мир спасается от цунами нефтяного переизбытка

Рынок нефти оказался в зоне турбулентности и в ближайшей перспективе погодных улучшений не предвидится. Вместе с тем, в последние дни мы наблюдаем за тем, как американский президент Дональд Трамп делает открытие, хотя и довольно рискованные для себя шаги, чтобы бросить спасательный круг путинскому режиму. Тот оказался в сложнейшей ситуации после ожесточенной нефтяной войны с Саудовской Аравией. Глава Белого дома провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом после чего заявил, что страны готовы значительно сократить нефтедобычу. Трамп рассказал о том, что СА и РФ сократят примерно 10 млн баррелей а, может, даже больше. Вот только десяти миллионов будет совершенно недостаточно, так как в апреле рынок перенасыщен до 25 миллионов баррелей в день и от этого цунами переизбытка некуда спрятаться. Саудовская Аравия сейчас добывает 12,3 миллионов баррелей в сутки, РФ — 11,2 миллионов, все участники ОПЕК — примерно 31 миллионов баррелей. Кроме того, Кремль от лица спикера Пескова опроверг эту информацию, заявив, что никаких переговоров не проводилось и не проводиться не будет, информирует enovosty.com/news.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020