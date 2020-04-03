Трамп спаситель: Как мир спасается от цунами нефтяного переизбытка

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Рынок нефти оказался в зоне турбулентности и в ближайшей перспективе погодных улучшений не предвидится. Вместе с тем, в последние дни мы наблюдаем за тем, как американский президент Дональд Трамп делает открытие, хотя и довольно рискованные для себя шаги, чтобы бросить спасательный круг путинскому режиму. Тот оказался в сложнейшей ситуации после ожесточенной нефтяной войны с Саудовской Аравией. Глава Белого дома провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом после чего заявил, что страны готовы значительно сократить нефтедобычу. Трамп рассказал о том, что СА и РФ сократят примерно 10 млн баррелей а, может, даже больше. Вот только десяти миллионов будет совершенно недостаточно, так как в апреле рынок перенасыщен до 25 миллионов баррелей в день и от этого цунами переизбытка некуда спрятаться. Саудовская Аравия сейчас добывает 12,3 миллионов баррелей в сутки, РФ — 11,2 миллионов, все участники ОПЕК — примерно 31 миллионов баррелей. Кроме того, Кремль от лица спикера Пескова опроверг эту информацию, заявив, что никаких переговоров не проводилось и не проводиться не будет, информирует enovosty.com/news.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

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На фоне договорённости Соединенных Штатов, Российской Федерации и Саудовской Аравии цены на нефть начали демонстрировать рост, что наблюдается уже второй день. После заявления Дональда Трампа цены взлетели на 25 процентов, но даже подобия стабильности пока не наблюдается. Фьючерсы на сорт Brent с отметки буквально за десять минут выросли на десять долларов, дотянувшись до отметки в 35,99 доллара за баррель, но не удержались на ней и отдали половину роста, откатившись на восемь долларов. Переломным моментом может стать 6 апреля, когда в режиме телеконференции должно состояться экстренное заседание ОПЕК+, цель которого — стабилизация нефтяного рынка.

Отметим, решением начать ценовые войны на пике пандемии Саудовская Аравия и Российская Федерация усилили воздействие экзогенного шока — смертельного вируса COVID-19.