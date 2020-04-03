Кабмин ввел запрет на экспорт гречки

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

03.04.2020 г.
11:21Кабмин ввел запрет на экспорт гречки
10:23Юрист детально рассказал, как оформить пособие по безработице в условиях карантина
09:13Десятки убитых и уничтоженная техника: Появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе
02.04.2020 г.
13:20Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку
12:22"Двойной удар": Путин запросил у саудитов мира в нефтяной войне
11:49Коронавирус разбудил золотую лихорадку
11:27Подсчитаны потери мировой экономики от COVID-19. Кто ощутит самый болезненный удар?
Все новости экономики

Аналитика

01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...
21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...

Последние новости

03.04.2020 г.
12:40 COVID-19: случаи заболеваний по всему миру превысили миллионную отметку
12:36 «Не только легкие»: Учёные пояснили, какие ещё органы страдают от COVID-19
12:33 В мире разворачивается ожесточенная война. Война за маски
12:18 В США и Израиле подали первые иски на 20,1 трлн долларов против Китая за ущерб от коронавируса
11:52 Украина ожидает поставку лекарства от COVID-19
11:47 Хорошие новости: В Украине испытали мощнейший ракетный комплекс для ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
11:40 Врачи назвали три причины, почему COVID-19 по разному влияет на разных людей
11:21 Кабмин ввел запрет на экспорт гречки
11:12 Украинцы за март продали валюты на десятки миллионов больше, чем купили
10:39 Новый мир: Земля буквально успокоилась, - ученые
10:23 Юрист детально рассказал, как оформить пособие по безработице в условиях карантина
10:12 Рынок труда на карантине: Число соискателей работы взлетело на 60%
10:08 В Украине станет меньше генералов. В чём суть?
09:48 Опарация "избежать санкций": Украина сорвала план Кремля
09:13 Десятки убитых и уничтоженная техника: Появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе
09:05 Первая вакцина от COVID-19 может появиться уже через пару месяцев
09:03 В ООН приняли Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса
08:49 COVID-19 "ударил" второй волной. Что происходит в Украине и мире в пятницу, 3 апреля
07:40 Неожиданная польза тотального карантина: озоновый слой над Антарктидой рекордно восстановился
07:30 Весну никто не отменял: в киевском ботсаду вовсю распускаются цветы (ФОТО)
07:15 В новом самолете-заправщике ВВС США обнаружили серьезную проблему
07:07 Самые забавные фото собак, которые умеют выпрашивать еду (ФОТО)
07:00 Эксперты рассказали, как правильно дезинфицировать автомобиль во время пандемии
02.04.2020 г.
23:25 Авторынок США обвалился на 39%, но худшее — впереди
23:11 Как Южная Корея заботится о своих гражданах, которым предстоит сидеть на карантине (ВИДЕО)
23:07 "Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина
22:27 Почему США оказались катастрофически не готовы к коронавирусу - названы причины
20:59 Цены на нефть стремительно рванули вверх
20:46 СБУ разоблачила топ-чиновника на незаконной передаче секретных документов
20:16 В РФ заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса, - Злой Одессит
20:13 Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+
20:00 "Мы хотим жить!" Десятки тысяч белaрусов потребовали карантина из-за коронавируса
19:58 Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, которая завладела денежными средствами клиентов
19:12 В Минсоцполитики рассказали, как малообеспеченным семьям переоформить социальную помощь во время карантина
18:56 В Великобритании увеличивается смертность от COVID-19
18:22 Музыканты Национального оркестра Франции, сидя на карантине, записали онлайн-концерт (ВИДЕО)
17:45 У Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны, - Александр Палий
17:10 Иранские хакеры атакуют ВОЗ для получения информации о COVID-19
16:54 Китай скрывал масштабы заражения коронавирусом - разведка США
16:44 Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасхальные праздники - Геращенко
16:16 В Украине откроется часть заведений: подробности
16:10 Прорыв в медицине: ученые разработали анализ крови, который выявляет 50 видов рака до появления первых симптомов
15:46 В МЭА предупредили о масштабном закрытии нефтеперерабатывающих заводов
15:04 Мировые цены на продовольствие резко снизились
15:00 Что находится внутри летающего госпиталя Airbus A-310 «Medevac», который перевозит больных COVID-19 (ФОТО)
14:40 Украинской армии передали партию модернизированных БМП
14:20 Начало туристического сезона на популярном среди украинцев курорте могут перенести
14:00 Необычный эксперимент: Tesla Model Y решили испытать в тяжелых условиях (ВИДЕО)
13:40 Южная Корея разработала систему обнаружения подводных лодок-невидимок
13:20 Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку
13:00 Хорошие новости для "евробляхеров": штрафов пока не будет
12:56 "Парализован от страха": Слава Рабинович рассказал о смертельном страхе Путина
12:49 БЦЖ - спасение от коронавируса? Медик раскрыла детали о "спасительной прививке"
12:40 Новый серийный беспилотник MQ-9B SkyGuardian впервые поднялся в небо
12:28 Индийские фермеры из-за падения спроса вынуждены скармливать клубнику и брокколи крупному рогатому скоту
12:27 Профессор-сенсация из Марселя: “Я побеждаю коронавирус!”
12:22 "Двойной удар": Путин запросил у саудитов мира в нефтяной войне
12:04 Убийство украинца в Португалии. Появились детали жуткого происшествия
11:49 Коронавирус разбудил золотую лихорадку
11:33 Бизнес на чуме: Россия отправила в США аппараты ИВЛ, которых не хватает в регионах РФ, - "Злой одессит"
Все новости »

Кабмин ввел запрет на экспорт гречки

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кабмин ввел запрет на экспорт гречки
 
Печать Отправить на почту

 

 
Согласно постановления Кабмина, вводится запрет на экспорт гречневой крупы. Запрет носит временный характер и будет действовать до 1 июля нынешнего года.

Кабмин ввел запрет на экспорт гречки

В Кабмине заверили, что ситуация на украинском продовольственном рынке является стабильной и контролируемой. Кабмин постоянно коммуницирует с отечественными продовольственными ритейлерами и полностью контролирует текущую ситуацию. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в предверии весенней посевной, чиновники обратили внимание аграриев на возможность увеличения количества посевных площадей под гречиху. Которая, судя по пустым полкам в супермаркетах, является очень популярным продуктом на столах украинцев.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 28

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Все статьи


Читайте также

Иранские хакеры атакуют ВОЗ для получения информации о COVID-19
 Ряд стран опять рад видеть украинскую курятину
Кабмин вводит принудительную госпитализацию инфицированных на коронавирус
 В Украине дорожает популярный овощ. Какие прогнозы?
Саудовская Аравия будет поддерживать высокий уровень экспорта нефти, - Saudi Aramco
 Фурса рассказал, что будет с долларом в Украине
Кабмин планирует частично возместить украинцам коммуналку из-за карантина

Армия

Бронетранспортер БТР-3У
Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Вертолет Eurocopter AS332 Super Puma (Франция)
Противотанковая управляемая ракета «Альта»
Вся армия    >>

Персоны

Абрамович
Роман
Бондарева

Наталья
Яресько
Наталья
Богдан
Андрей
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (10601)

"Парализован от страха": Слава Рабинович рассказал о смертельном страхе Путина (2580)

Украинской армии передали партию модернизированных БМП (2407)

В РФ заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса, - Злой Одессит (1891)

Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+ (1836)

"Мы хотим жить!" Десятки тысяч белaрусов потребовали карантина из-за коронавируса (1623)

Почему США оказались катастрофически не готовы к коронавирусу - названы причины (1611)

Как Южная Корея заботится о своих гражданах, которым предстоит сидеть на карантине (ВИДЕО) (1587)

БЦЖ - спасение от коронавируса? Медик раскрыла детали о "спасительной прививке" (1505)

Десятки убитых и уничтоженная техника: Появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе (1368)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: огромные очереди на границе Украины показали с высоты птичьего полета (ВИДЕО) (18101)

Настоящая весна задерживается: прогноз погоды на апрель (12237)

Новые правила в магазинах Киева: Что запретят продавать и кого не пустят? (11153)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



help
Loading...

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 