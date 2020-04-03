Кабмин ввел запрет на экспорт гречки

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В Кабмине заверили, что ситуация на украинском продовольственном рынке является стабильной и контролируемой. Кабмин постоянно коммуницирует с отечественными продовольственными ритейлерами и полностью контролирует текущую ситуацию. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в предверии весенней посевной, чиновники обратили внимание аграриев на возможность увеличения количества посевных площадей под гречиху. Которая, судя по пустым полкам в супермаркетах, является очень популярным продуктом на столах украинцев.