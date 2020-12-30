Виталий Кулик рассказал о влиянии усиления карантинных ограничений на экономику страны

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

30.12.2020 г.
14:51Большие перемены. Как изменится финансовая жизнь украинцев с 1 января
14:40Размер денежных переводов в Украину превысил уровень прошлого года
14:34Виталий Кулик рассказал о влиянии усиления карантинных ограничений на экономику страны
29.12.2020 г.
21:15Информатор Деркача совершил явку с повинной для правоохранительных органов США - Чорновил
28.12.2020 г.
20:10Александр Охрименко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны
18:49В НБУ рассказали о кредитировании в Украине в 2020 году
15:1170% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн
Все новости экономики

Аналитика

28.12.2020

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?

Конвульсии Антонова: Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Затяжное пике, в которое знаменитый "Антонов" начал входить после распада Союза, после 2014 года переросло практически в отвесное падение. Еще немного, ...
26.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
23.12.2020

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
2020 год оказался очень непростым. В народе издавна сложилось убеждение, что високосный год — несчастливый, а потому принесет «не пироги и пышки, а синяки ...

Последние новости

30.12.2020 г.
17:01 Украинских водителей заспамили письмами "счастья". Стоит ли волноваться?
16:46 Народный рейтинг: Сайт "Фокус" провел интернет-голосование, определив самых влиятельных украинцев по итогам 2020 года
16:44 Кризис не помеха: Украина резко увеличила импорт черной икры
16:00 Видео с танцующими роботами Boston Dynamics покорило YouTube
15:48 Юлия Чичерина порадовала украинцев. Российская полиция работает на США и Украину? - блогер
15:46 "Оппозиционная платформа - За жизнь" является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты трех социологических опросов в конце декабря
15:36 Биткоин обновил исторический максимум
15:17 ВСУ усилятся мощными ракетными комплексами "Нептун"
15:00 Китайский авианосец Shandong готовится к ночным испытаниям
14:55 Многострадальный экспресс Киев-Борисполь сошел с рельс. Детали происшествия
14:51 Большие перемены. Как изменится финансовая жизнь украинцев с 1 января
14:40 Размер денежных переводов в Украину превысил уровень прошлого года
14:34 Виталий Кулик рассказал о влиянии усиления карантинных ограничений на экономику страны
14:28 Стало известно, скольким украинцам не хватит денег на новогоднее застолье
14:17 Украина закупит Sinovac Biotech. Что известно о китайской вакцине?
14:15 Названы самые "коронавирусные" районы столицы
14:00 Его Лисичество: У президента Германии поселилось необычное дикое животное (ФОТО)
14:00 General Motors собирается снять с производства культовый Chevrolet Camaro
13:00 В последние дни президентства Трамп одобрил продажу 3 тысяч "умных" бомб Саудовской Аравии
12:59 В США обнаружили первый случай нового штамма COVID
12:41 Ученые раскрыли три тайны планеты Марс
12:30 ТОП самых ожидаемых автомобилей 2021 года
12:15 Медведчук: Отказ власти от производства вакцины "Спутник V" — это преступление против жизни и здоровья граждан
12:00 Долгожданная торговая сделка между Евросоюзом и Великобританией наконец подписана
11:58 Хорватию накрыла новая волна землятресений
11:38 Топ-10 кроссоверов с "вечным" двигателем
11:18 Ученые назвали первый живой "организм" на Земле
10:54 В РФ возвращаются вытрезвители
10:38 Физики добились квантовой телепортации фотонов: что это значит
10:15 Стало известно, как будет работать столичный метрополитен в новогоднюю ночь
09:28 В Египте строго ужесточили карантин
09:08 ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе российский комплекс РЭБ
08:48 Стало известно, сколько военных учений проведут силы ООС в следующем году
08:26 Сеть взорвали фото с потолками индийских такси (ФОТО)
08:06 В Киеве заметили роскошный суперседан BMW
07:49 В Германии лебедь парализовал движение поездов
07:30 Стало известно, как в новогоднюю ночь будет работать столичный метрополитен
07:00 Как мир моды пережил пандемичный 2020-й год: тренд на маски, домашние фотосессии и пустые обложки глянца (ФОТО)
06:48 В Харькове собака не дала замерзнуть своему пьяному хозяину (ВИДЕО)
06:18 В Испании разработали биосенсор для отслеживания COVID-19
06:02 В Хорватии произошло мощное землетрясения: пострадало украинское посольство
29.12.2020 г.
21:20 На Киевщине Санта-Клаус на мотопараплане бросал детям сладости с неба (ВИДЕО)
21:15 Информатор Деркача совершил явку с повинной для правоохранительных органов США - Чорновил
21:09 В ВОЗ рассказали, что дальше будет с COVID
20:48 В Украине рабочий убил сотрудника водой
20:17 Олег Голубенко: "Любые инициативы, направленные на закупку украинских самолетов, являются позитивными"
20:08 Президент отстранил от должности главу КСУ
20:05 Особое отношение: Что покойный Пьер Карден говорил об Украине
20:02 Тяжелый 2020: Из жизни ушел гениальный модельер
20:01 Как бизнес готовится к переходу сферы обслуживания на украинский язык с января: в чем суть новых правил
19:49 Войны, голод и финансовый кризис: 10 угроз 2021 года
19:42 Стало известно, какой будет погода в первый день 2021
19:30 Водопад превратился в елку: в центре Китая замерз легендарный водопад (ФОТО)
19:09 Провалы кремлевских убийц разоблачают деморализацию спецслужб России, - СМИ
18:48 Как на войне: Президент британского Королевского колледжа психиатров рассказал об опасности короновируса
18:33 Испугался: Таксист высадил из машины Уляну Супрун
18:30 Врачи выяснили, что желудочно-кишечные симптомы могут появляться у больных COVID-19 раньше респираторных
18:04 "Дубак челлендж" в Сибири: как развлекаются люди в рекордные морозы (ВИДЕО)
17:35 В Украине создали новую винтовку "Ночной хищник". Характеристики
17:29 В Великобритании придумали оригинальный способ бороться с ожирением
Все новости »

Виталий Кулик рассказал о влиянии усиления карантинных ограничений на экономику страны

Главная » Последние новости » Новости экономики » Виталий Кулик рассказал о влиянии усиления карантинных ограничений на экономику страны
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине с 8 по 24 января будут усилены карантинные ограничения

С вопросом относительно влияния усиления карантинных ограничений на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику, информирует enovosty.com/news.

Виталий Кулик сообщает, что, конечно, введение карантинных ограничений будет иметь отрицательное влияние на экономику

“В первую очередь, пострадают те сектора экономики, деятельность предприятий которых будет ограничена. Это непродовольственная торговля, сфера развлечений, сфера услуг.

А учитывая, что это посленовогодний период и раньше в этой сфере царило сильное оживление, то карантинные ограничения отрицательно скажутся и на доходах людей и на доходах бюджета. Но уровень этого отрицательного эффекта предсказать сейчас очень сложно, потому что трудно сказать, какая доля бизнеса реально не будет работать”, — сообщает Виталий Кулик

Читайте: Виталий Кулик: "Санкции ЕС против РФ за оккупацию Крыма оказывают позитивное влияние на деоккупацию территории"


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 23

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
Все статьи





Читайте также

В Египте строго ужесточили карантин
 Александр Охрименко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны
Польша ввела жесткий карантин. Как изменились правила въезда для украинцев
 В Минздраве сделали важное заявление о судьбе жесткого карантина
Трамп подписал бюджет на 2021 год: какую помощь получит Украина
 Трамп наложил вето на оборонный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока"
В Украине предлагают жестко наказывать нарушителей карантина
 В Англии расширили строгий локдаун

Новости экономики

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель? (2167)

В Украине значительно подорожают сигареты: во сколько обойдется вредная привычка (1260)

Украинцы озвучили приемлемый для себя уровень пенсии (1127)

Информатор Деркача совершил явку с повинной для правоохранительных органов США - Чорновил (966)

Мендель взбудоражила сеть неожиданным заявлением о том, как спасла гривну (955)

70% украинцев переплачивает за газ по 9,9 грн, в то время как «Нафтогаз» предлагает газ по 7,2 грн (897)

Стало известно, как вырастут платежки за газ и воду в 2021 году (733)

Разумков пожаловался на низкие зарплаты и рассказал, сколько получает (365)

Александр Охрименко рассказал о влиянии дефицита госбюджета на экономику страны (362)

Нафтогаз повысил цену на газ для населения на 14% (266)

Армия

Штурмовые винтовки "Форт-221" и "Форт-224"
Подвижный автономный вторичный радиолокатор «Трасса-1»
Танк Челленджер 2 (Великобритания)
Беспилотник-камикадзе «Ятаган-2»
Вся армия    >>

Персоны

Меркель
Ангела
Мкртчан
Олег
Тука
Георгий
Трюдо
Джастин
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети сравнили победы Зеленского с пародиями "95 квартала" - юмористическое видео (22808)

Елкин смешной карикатурой показал "провал операции" кремлевских спецслужб по отравлению Навального (9533)

Самые забавные и странные изобретения для защиты от COVID-19 (ФОТО) (8376)


Купить подарки





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 