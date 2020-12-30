Виталий Кулик рассказал о влиянии усиления карантинных ограничений на экономику страны

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В Украине с 8 по 24 января будут усилены карантинные ограничения

С вопросом относительно влияния усиления карантинных ограничений на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Центра исследований проблем гражданского общества Виталию Кулику, информирует enovosty.com/news.

Виталий Кулик сообщает, что, конечно, введение карантинных ограничений будет иметь отрицательное влияние на экономику

“В первую очередь, пострадают те сектора экономики, деятельность предприятий которых будет ограничена. Это непродовольственная торговля, сфера развлечений, сфера услуг.

А учитывая, что это посленовогодний период и раньше в этой сфере царило сильное оживление, то карантинные ограничения отрицательно скажутся и на доходах людей и на доходах бюджета. Но уровень этого отрицательного эффекта предсказать сейчас очень сложно, потому что трудно сказать, какая доля бизнеса реально не будет работать”, — сообщает Виталий Кулик

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