Тарас Загородний: «Январский жесткий карантин отразится на малом бизнесе»

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что изменения относительно жесткого карантина с 8 по 24 января вноситься не будут

С вопросом относительно влияния на экономику жесткого карантина «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что если карантинные ограничения будут в период с 8 по 24 января, то на экономике в целом это не отразится

“Но, конечно, январский жесткий карантин отразится на малом бизнесе. У нас январь – это период затишья деловой активности, так как многие предприятия начинают активно работать только в двадцатых числах января. То есть на больших предприятиях, например, тех, кто работает по экспортным контрактам, это никак не отразится.

А для малого бизнеса это, конечно, удар. Но тут вопрос, насколько малый бизнес будет следовать тому, что требует от него правительство. Потому что многие предыдущие инициативы у нас игнорировались. Посмотрим на результаты», — сообщает Тарас Загородний

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