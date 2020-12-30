Большие перемены. Как изменится финансовая жизнь украинцев с 1 января

Главная » Последние новости » Новости экономики » Большие перемены. Как изменится финансовая жизнь украинцев с 1 января Большие перемены. Как изменится финансовая жизнь украинцев с 1 января

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Новые зарплаты, коммуналка и налоги, - с начала нового года украинцев ждёт большое количество перемен

С первых дней 2021 года украинцев ждёт увеличение минимальной заработной планы на 20%, пять этапов роста пенсий, а также — кассовые аппараты для определенных категорий ФЛП, информирует enovosty.com/news.

Прожиточный минимум

С нового года госбюджет-2021, который успела утвердить ВРУ, начинает действовать, внося финансовые коррективы. В частности, размер прожиточного минимума составит 2 189 гривен, с начала декабря 2021 — 2 393 гривны.

Минималка

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С января минимальная зарплата в Украине должна увеличиться до 6 000. Инициатором повышения минимальной зарплаты в стране стал президент Владимир Зеленский, который подал соответствующий законопроект, который в августе был утверждён и парламентом.

Налог для ФОПов

С января 2021 вырастут и налоги для предпринимателей, что, в частности, связано с ростом минималки и прожиточного минимума. В частности, ЕСВ стане 1 320 гривен в месяц (вместо 1 100). Вместе с тем, ранее Рада решила поддержать закон о поддержке бизнеса, потому ФОПы первой группы получат налоговые каникулы до мая 2021 года. Ещё одна инновация для предпринимателей заключается в том, что с начала нового года они смогут вести учет в бумажном или электронном виде.

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Пенсии

Повышение минимальной заработной планы заденет и Пенсионный фонд Украины. И хоть в нём появилась серьезная брешь в 195 миллиардов гривен на 2021, правительство не отказывается от плана на поэтапное увеличение пенсионные выплат. На протяжении года выплаты для пенсионеров будут увеличиться. Уже с января пенсия в Украине вырастет с 2100 до 2400 гривен. Это повышение затронет пенсионеров, старших 65 лет, который имеют стаж 25 лет для женщин и 30 — для мужчин.

Субсидия

А вот субсидию намерены урезать сразу на полмиллиарда. В бюджет на это заложили 36,6 миллиардов гривен. В КМУ пояснили это ростом минимальной зарплаты для населения и тёплыми зимами. Кроме того, ранее в Министерстве социальной политики пообещали, что если денег на выплаты не будет хватать, то статья будет пересмотрена.