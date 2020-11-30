Популярнейший курорт изменил правила посещения для украинцев

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Египет поменял правила пересечения границы. Скорее всего, - из-за частых "липовых" справок отдыхающих

Формат подачи результатов ПЦР-тестирования для возможности пометить любимый курорт украинцев, Египет, изменится уже с завтрашнего дня. Информацией об этом поделилась на странице в социальной сети директор турагентства «За три копейки» Анна Шевчук-Барабаш, информирует enovosty.com/news.

В рассылке, которую получили туристические агентства, говорится о том, что справку об отрицательном результате тестирования нужно получить на английском языке. Важно предоставить оригинал справки с мокрой печатью и водяным знаком или QR-кодом.

Руководитель агентства отметила, что эти новшества могут быть связаны с тем, что туристы массово используют поддельные справки. Кроме того, Анна Шевчук-Барабаш написала о том, что срок действия справки – 72 часа с момента забора материала до пересечения границ Египта.

Также, с 1 декабря изменятся правила и внутри самой курортной страны. В частности, магазины, рестораны и ночные клубы там будут работать в ограниченном режиме с целью предотвращения распространения коронавируса. Круглосуточно в Египте будут работать только рестораны и магазины в аэропортах и доставка еды.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Турция решила изменить правила для туристов. Также, ранее сообщалось о том, что украинские туристы ранее попали в «ловушку» в Египте из-за положительных тестов на коронавирус.