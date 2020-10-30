Стало известно, как изменится реальная зарплата украинцев в 2021

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В НБУ сообщили о том, как вырастет реальная и номинальная зарплата украинцев в следующем году

Реальная зарплата украинцев в 2020 году вырастет на 6,2%, а в следующем году — ещё на 9,5%. Таким прогнозом в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь поделились в Нацбанке, информирует enovosty.com/news.

В документе говорится о том, что доходы работников в Украине после временной паузы в период жесткого карантина начали опять расти. Экономическое оживление, которое будет продолжаться, а также рост соцстандартов этот процесс поддержат.

Сообщается также, что номинальная заработная плата до конца текущего года увеличится на 9 процентов, в 2021 — ещё на 16%. Реальная зарплата до конца года вырастет на 6,2%, через год — на 9,5%.

Регулятор также прокомментировал ситуацию на рынке труда. В отчете говорится о том, что здесь также прогнозируется улучшение. Безработица в Украине после роста во втором квартале на 10%, вернётся к нейтральному уровню.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в прошлом месяце в Украине выросла реальная заработная плата.