Стало известно, как изменится реальная зарплата украинцев в 2021

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

30.10.2020 г.
13:39Отопительный сезон оказался под угрозой срыва: В "Нафтогазе" сделали важное заявление
12:58Стало известно, как изменится реальная зарплата украинцев в 2021
29.10.2020 г.
19:472021 год станет годом перехода «Укрзалізниці» от убыточной компании к прибыльному бизнесу, - Владимир Жмак
19:37Владимир Жмак: до конца следующего года "Укрзалізниця" разделится на 4 структурных подразделения
18:23Егор Киян: "Рост экономики в условиях COVID-19 зависит от правильно построенной стратегии"
13:50Руководитель Юго-Восточного управления (МТУ) АРМА Владимир Орлов: Несмотря на пандемию, бизнес интересуется активами
12:53Кассовый аппарат в прошлом: В Украине запустили сервис программных касс
Все новости экономики

Аналитика

28.10.2020

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
О результатах местных выборах, прошедших 25 октября 2020 года, сказано уже много, но по ряду важных вопросов выводы не сделаны. Если о низкой явке на ...
27.10.2020

В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ

В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Когда Украине ждать следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ), почему Минфин повысил ставки доходности облигаций внутреннего государственного ...
24.10.2020

Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны

Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Realpolitik от турецкого султана Эрдогана выглядит не слишком затейливо, но достаточно эффективно. Выглядит это примерно так: агрессивно действуя сразу ...

Последние новости

30.10.2020 г.
13:39 Отопительный сезон оказался под угрозой срыва: В "Нафтогазе" сделали важное заявление
13:16 Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs) рассказал о самых популярных направлениях релокейтов IT-компаний
12:58 Стало известно, как изменится реальная зарплата украинцев в 2021
12:45 Роспуск КСУ: В Кабмине оценили возможность и рассказали о сложностях
12:37 "Светофора больше не будет": Карантин в Украине будут устанавливать по новому принципу
12:20 Нас в Киевсовете столько, сколько нужно: сейчас необходимо работать, — "слуга народа" Присяжнюк
12:14 Еще две европейские страны ввели локдаун
11:52 Пальцы опухают и меняют цвет: Обнаружен новый симптом коронавируса
11:47 "Орки ещё с ночи "весьма оживились": Стали известны подробности обстрелов на Донбассе
11:25 Протестующие под Конституционным Судом зажгли фаеры и дымовые шашки (Фоторепортаж)
11:23 Врач пояснил, почему в Украине коронавирус лечат антибиотиками
10:21 "С Окрестино связано много слез, много боли": Баскетболистка сборной Беларуси Елена Левченко отсидела 15 суток в минском изоляторе
10:00 Ученые предупредили: Коронавирус зимой может стать опаснее
09:58 В Татарстане застрелили подростка, напавшего на полицейский участок
09:39 Осужденный к 8 годам лишения свободы актер Михаил Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию
09:06 Военный эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России
08:59 Президент предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ
08:41 "Бредовый сюжет": Голливудские сценаристы рассказали, как закончится 2020
08:17 На Донбассе серьезное обострение: двое погибших и двое раненых
07:10 Объявлены победители конкурса лучших фотографий 2020 года, сделанных с высоты (ФОТО)
29.10.2020 г.
23:51 Зеленский своим указом ввел в действие решение экстренного заседания СНБО
23:43 Четверо судей КСУ не поддержали решение о неконституционности электронного декларирования
23:30 В США художник настолько реалистично украсил свой двор к Хэллоуину, что к нему приехала полиция (ФОТО)
22:48 Война с COVID-19 может затянуться еще на полтора года - эпидемиологи
21:59 Все атласы мира придется переделать: форма Гренландии стремительно меняется
21:34 Укроборонпром передал ВСУ отремонтированный катер "Бердянск"
21:18 В одесском порту нашли крупную партию кокаина
20:39 США поддержали Зеленского в борьбе со сворачиванием реформ
20:29 "Спящий гигант": в Арктике начал происходить необратимый процесс
20:10 Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси: что известно
19:58 Армия США проводит испытания боевой машины Bradley - M2A4
19:47 2021 год станет годом перехода «Укрзалізниці» от убыточной компании к прибыльному бизнесу, - Владимир Жмак
19:37 Владимир Жмак: до конца следующего года "Укрзалізниця" разделится на 4 структурных подразделения
19:31 С 1 ноября подешевеют билеты в 1 классе Интерсити+, - Александр Перцовский
19:26 США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Европе
18:58 Jaguar обновил E-Pace: подробности
18:23 Егор Киян: "Рост экономики в условиях COVID-19 зависит от правильно построенной стратегии"
17:59 В Китае сообщили, где собираются посадить свой первый марсоход
17:04 США атакует мощный ураган (ФОТО)
16:28 "Бывает...": эвакуатор потерял автомобиль посреди дороги (ФОТО)
16:02 Франция срочно усиливает меры безопасности
15:06 Сергей Токарев рассказал , как «Reface» завоевал 50 миллионов пользователей
15:00 Армия США получила свой новый легкий вездеход (ВИДЕО)
14:02 Францию и Саудовскую Аравию накрыла волна терактов. Что происходит? (ФОТО, ВИДЕО)
13:50 Руководитель Юго-Восточного управления (МТУ) АРМА Владимир Орлов: Несмотря на пандемию, бизнес интересуется активами
13:33 Переболевших Covid преследуют "фантомные запахи", - СМИ
13:24 LEGO выпустил набор с видами Дубая
12:57 "Исламский фашизм": Во французской церкви совершили кровавый теракт
12:53 Кассовый аппарат в прошлом: В Украине запустили сервис программных касс
12:40 Медики объяснили, почему при COVID-19 исчезают запахи и вкус
12:38 Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности
12:25 В Европе считают решение КС основанием для приостановления безвиза
12:00 В Словакии представили автомобиль, который превращается в самолет за 3 минуты (ВИДЕО)
11:32 После COVID-19 клетки могут атаковать здоровые ткани человека. Проблемы появляются через месяцы
11:27 Рекордное количество вакансий: Как и когда начала восстановление IT-индустрия в Украине
10:26 Стало известно, когда начнут вакцинировать европейцев
10:18 "Проверять судей - страшное нарушение": В КСУ пояснили скандальное решение по декларированию
09:59 Банки проверяют всех: Какие переводы украинцев заблокировали
09:35 Ученые сумели найти общий симптом у всех тяжелых больных с Covid-19
09:17 Режим чрезвычайной ситуации в Украине: Украинцам пояснили, как действует
Все новости »

Стало известно, как изменится реальная зарплата украинцев в 2021

Главная » Последние новости » Новости экономики » Стало известно, как изменится реальная зарплата украинцев в 2021
 
Печать Отправить на почту

 

 

В НБУ сообщили о том, как вырастет реальная и номинальная зарплата украинцев в следующем году

Реальная зарплата украинцев в 2020 году вырастет на 6,2%, а в следующем году — ещё на 9,5%. Таким прогнозом в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь поделились в Нацбанке, информирует enovosty.com/news.

В документе говорится о том, что доходы работников в Украине после временной паузы в период жесткого карантина начали опять расти. Экономическое оживление, которое будет продолжаться, а также рост соцстандартов этот процесс поддержат.

Сообщается также, что номинальная заработная плата до конца текущего года увеличится на 9 процентов, в 2021 — ещё на 16%. Реальная зарплата до конца года вырастет на 6,2%, через год — на 9,5%.

Регулятор также прокомментировал ситуацию на рынке труда. В отчете говорится о том, что здесь также прогнозируется улучшение. Безработица в Украине после роста во втором квартале на 10%, вернётся к нейтральному уровню.

Читайте: В Украине отменили ограничение на высокие зарплаты топ-менеджерам госпредприятий

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в прошлом месяце в Украине выросла реальная заработная плата.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 180

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Все статьи





Читайте также

В Украине отменили ограничение на высокие зарплаты топ-менеджерам госпредприятий
 Украинским полярникам первый раз за 20 лет подняли зарплату. Сколько теперь получают?
В Совете ЕС приняли важное решение по зарплатам заробитчан
 Увеличат в два раза: Кабмин будет по-новому считать зарплаты COVID-медикам
В Украине поднимут зарплаты воспитателям детсадов, – МОН
 Поднимут в три этапа. Стало известно, как изменятся доходы украинских учителей
Как вырастет зарплата украинцев в 2021 году
 Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ

Армия

Самоходный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Конкурс»
Самолет штурмовик A-10 (А/С) Thunderbolt II (США)
Зенитный ракетный комплекс Red Sky-2 (Израиль)
Танк Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Шустер
Савик
Лисин
Владимир
Ярема
Виталий
Бабак
Алена
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В США художник настолько реалистично украсил свой двор к Хэллоуину, что к нему приехала полиция (ФОТО) (5884)

"Светофора больше не будет": Карантин в Украине будут устанавливать по новому принципу (3133)

Кумедні історії про витівки українських школярів на дистанційному навчанні (2480)

"Спящий гигант": в Арктике начал происходить необратимый процесс (1819)

Объявлены победители конкурса лучших фотографий 2020 года, сделанных с высоты (ФОТО) (1516)

Еще две европейские страны ввели локдаун (1352)

Военный эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России (1084)

Ученые предупредили: Коронавирус зимой может стать опаснее (918)

Зеленский своим указом ввел в действие решение экстренного заседания СНБО (814)

Война с COVID-19 может затянуться еще на полтора года - эпидемиологи (699)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Шахтеров могут использовать для раскачки социально-политической ситуации в Украине

Махинации с зерном и уклонение от налогов: финансовые скелеты в шкафу «эксперта» Владислава Белаха

Карел Хирман: случай с «Днепразотом» в гиперболизированной форме демонстрирует все изъяны существующего расчета тарифа на транспортировку газа


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Україна перейшла на зимовий час: у Мінекономіки розповіли, коли скасують переведення годинників (9529)

Американский пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19 (7728)

Синоптики рассказали, какой будет зима 2020-2021 года в Украине (6349)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Сергей Фурса


help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 