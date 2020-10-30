Отопительный сезон оказался под угрозой срыва: В «Нафтогазе» сделали важное заявление

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Причиной возможного срыва отопительного сезона стали критические долги

В украинском «Нафтогазе» выступили с предупредительным сообщением, заявили, что старт отопительного сезона в 24 населённых пунктах под угрозой срыва. Причина — критические долги, которые наколись производителями тепла, информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе «Нафтогаза» заявили о том, что предприятия ТКЭ в десятках населенных пунктах Украины всё ещё имеют критические долги за газ. Это ставит под угрозу для них старт отопительного сезона.

Больше всего денег задолжали Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая области.

Из-за этого в «Нафтогазе» призвали учредителей соответствующих предприятий теплокоммунэнерго попытались максимально оперативно решить проблемы и защитить населения от срыва отопительного сезона.

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Напомним, ранее в большинстве регионов страны начался отопительный сезон.