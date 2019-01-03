Начисление субсидий кардинально изменилось. Сколько «живых денег» получат украинцы?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Начисление субсидий кардинально изменилось. Сколько "живых денег" получат украинцы? Начисление субсидий кардинально изменилось. Сколько "живых денег" получат украинцы?

Закрыть Отправить

С начала нового года в Украине кардинально изменились правила начисления субсидий. Как это будет работать и кому это выгодно?

В стране с первого дня нового года действует совершенно новая система начисления субсидий для населения. Отныне около половины всего финансирования, выделяемого на соцвыплаты по ЖКХ, будет идти не предприятиям, а в карманы самих украинцев. За свою экономию они будут получать награду в виде «живых денег». , информирует enovosty.com/news.

В правительство рассчитывают на то, что на протяжении года экономные украинцы смогут получать до шести тысяч гривен. Если за год они потратят меньше выделяемой государством субсидии, то получат на руки «живые деньги». Правда, получать их будут не «наличкой» — средства будут перечислены на личные счета, которые будут открыты в «Ощадбанке».

С этого счета списывать будут деньги в счет оплаты за воду, электричество, газ и тепло. Финучреждение будет само переводить деньги поставщикам услуг, в украинцы получат сообщения о том, сколько нужно еще заплатить за использованные услуги. Сэкономленные средства можно будет забрать, по расчетам Министерства соцполитики, примерно 1 июня.