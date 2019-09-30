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Гончарук планирует добиться увеличения экономического роста на 40%

Главная » Последние новости » Новости экономики » Гончарук планирует добиться увеличения экономического роста на 40%
 
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Алексей Гончарук планирует добиться увеличения экономического роста на 40%. Премьер-министр также сообщил, что Кабмин планирует создать один миллион рабочих мест.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что украинская экономика для достижения увеличения роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь инвестиционные ресурсы в сумме 50 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что ставит перед собой амбициозную цель добиться 40% экономического роста в ближайшие пять лет и для этого необходимо привлечь около 50 млрд долл инвестиций. По мнению премьер-министра, данная цифра не является космической, хотя и намного больше размера инвестиций, привлекаемых сейчас.

Гончарук планирует добиться увеличения экономического роста на 40%

Гончарук также сообщил, что Кабмин планирует создать один миллион рабочих мест. Создание рабочих мест будет происходить не за счет строительства заводов государством, а за счет создания инструментов, предоставляющих возможность украинцам организовывать свой собственный бизнес, а иностранным инвесторам — заходить в Украину и размещать здесь свое производство.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что приоритетной задачей правительства является обеспечение роста украинской экономики минимум на 40% за пять лет. Для этого ВВП Украины в 2020 году должен увеличиться на 5%, а в 2021-2024 годах — вырасти как минимум на 7% в год.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 19

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