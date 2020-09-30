Цены на нефть должны опуститься и выйти на 35 долларов за баррель — Михаил Крутихин

Главная » Последние новости » Новости экономики » Цены на нефть должны опуститься и выйти на 35 долларов за баррель - Михаил Крутихин Цены на нефть должны опуститься и выйти на 35 долларов за баррель - Михаил Крутихин

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30 сентября истекает срок действия ноябрьских контрактов на нефть марки Brent. Минэнерго США обнародует доклад о запасах энергоносителей в стране, который может повлиять на цены на нефть.

«Уже несколько дней наблюдается очень серьезная волатильность на рынках. Красиво, но это игра мальчиков с бумажками. Они очень относительно влияют. Это иллюзии. Самый вероятный сценарий — должны цены опуститься и выйти на 35 долларов за баррель, но это прогноз, не предсказание», — сказал в интервью изданию «Новый проспект» один из ведущих нефтегазовых экспертов Михаил Крутихин.

«Путин сказал, что Россия уже не нефтяная держава, когда было 47% в бюджете от нефтегазовых доходов. А сейчас уже меньше 29%. Но не потому, что мы другое развили, а потому что нефтяные доходы сильно просели», — подчеркнул эксперт, информирует enovosty.com/news.

В целом летние надежды, что COVID-19 уже не будет сильно влиять на спрос, а цены не упадут, пока не оправдываются.

«И не оправдаются. Экономическое замедление в мире никуда не делось. Например, потребление дизеля, авиационного топлива, не вернулось к прежним показателям. Хорошо, если осталось на уровне 60% от того, что было в 2019 году. Все радуются, что, может быть, сырая нефть в хранилищах рассосется, ОПЕК делала такое заявление. Нет, не получается. Она в таком гигантском размере накопилась, что давит цены вниз. И пока это давление будет продолжаться», — утверждает Михаил Крутихин.

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Напомним, цены на нефть рекордно рухнули из-за первых дебатов Байдена и Трампа. Накануне дебатов фьючерсы на Brent и WTI подешевели почти на 5% за три часа и обновили 2-недельные минимумы после того, как биржи в Нью-Йорке открыли торги снижением индексов. 29 сентября Фьючерсы на нефть Brent обвалились на 4,8%, до 40,65 доллара за баррель.

Кроме того, в мире набирает обороты вторая волна пандемии, в то время как страны ОПЕК+ наращивают добычу, а к ним после 9-месячного перерыва присоединяется Ливия. Вырезанная с нефтяного рынка гражданской войной Ливия утроила добычу и довела ее до 250 тысяч баррелей в сутки через месяц после того, как поддерживаемый Кремлем маршал Халифа Хафтар разблокировал месторождения и экспортные порты.