В Минэкономразвитии презентовали Переходную книгу реформ

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В Минэкономразвитии презентовали Переходную книгу, которая является дорожной картой реформ

В Минэкономразвитии презентовали Переходную книгу, которая является дорожной картой реформ и в которой представлена информация о текущей деятельности министерства, стратегический план действий Минэкономразвития до 2024 года и отчет деятельности министерства за 2018 год. Документы предназначены для облегчения работы нового правительства, информирует enovosty.com/news.

«Переходная книга — это почти 300 страниц фундаментальных, структурированных данных о том, какие экономические реформы находятся в процессе реализации, какой статус их выполнения, какие шаги необходимо осуществлять дальше. Книга выполнена в удобном формате для ежедневного пользования», — сообщил бывший министр Минэкономразвития Степан Кубив.

Вместе с переходной книгой Степан Кубив представил среднесрочный план действий Минэкономразвития до 2024 года. «Такой план есть только в нашем министерстве, поскольку другие коллеги пользовались Планом действий Правительства», — отметил Кубов.

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Напомним, ранее сообщалось, что новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов.