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Объединение МЭРТ с Минагро должно ускорить реализацию ключевых реформ, — Милованов

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Руководитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что объединение МЭРТ с Минагро должно ускорить реализацию ключевых реформ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что объединение МЭРТ с Минагро должно обеспечить ускорение реализации основных реформ, информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что объединение ведомств должно ускорить проведение ключевых реформ, а именно приватизацию государственного имущества, запуск рынка земли, детенизацию земельных отношений и аграрных рынков, внедрение инновационных технологий в аграрном секторе и модернизацию подходов к проведению научных исследований

Министр также подчеркнул, что для министерства приоритетной задачей является синхронизация функционирования всех рынков, обеспечение прозрачных и эффективных правил игры. Реформа аграрного сектора требует эффективного согласования с изменениями в других сферах, а диджитализация и дерегуляция являются важными инструментами борьбы с бюрократией и коррупцией в сферах сертификации, апробации и разрешительной деятельности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 121

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