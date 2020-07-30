В Украине взлетели цены на бензин. Когда рост стоимости остановится

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В Украине за одну только неделю цена на бензин А-95 увеличилась с 22,75 до 23,54 грн/литр

Украинских водителей в последнее время неприятно удивили цены на бензин, которые начали активный рост. На рынке уверяют в том, что причиной роста стали валютные котировки, но для этого есть целый ряд факторов. В частности, в европейских странах закончилось дешевое топливо, а после карантина резко вырос спрос на топливо, информирует enovosty.com/news.

Эксперты рынка уверены в том, что уменьшаться цены на бензин в ближайшее время не будут. Наоборот, если доллар, как это заложено в бюджете, вырастет до 30 гривен за доллар, то цена бензина увеличиться до 25 гривен за один литр.

Кроме того, экономисты предупреждают о том, что цена на бензин будет напрямую влиять на экономические процессы. Прайсы на заправках — это индикаторы цен, так как в цену товара включена и стоимость его транспортировки. Именно потому с сентября стоит ожидать инфляции. Эксперты также предупредили о том, что цена на бензин может стать способом для манипуляций, так как этим фактом могут спекулировать, чтобы накрутить цены на товары и некоторые услуги.

Показатель в 25 гривен за литр может стать не окончательным, но есть и позитивные моменты. В частности, мировые цены на нефть наконец-то стали более стабильными, а гривна больше не обесценивается. Если ситуация и дальше будет стабильной, то осенью рост цен на заправках может остановиться.

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