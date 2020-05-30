В I-м квартале нынешнего года недопоступления в бюджет Украины составили порядка 45 млрд гривен, — Счетная палата

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В январе-марте нынешнего года недопоступления в бюджет составили 45 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

«Расходы общего фонда госбюджета в январе-марте 2020 меньше запланированных на 28,3 млрд гривен (11%), а недопоступления бюджета составили 45 млрд гривен (14%). Невыполнение плана расходов общего фонда в первом квартале текущего года составляет 28,3 млрд гривен, или 11%. И это самый как абсолютный, так и относительный показатель невыполнения с 2015 года», — заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. , информирует enovosty.com/news.

По его словам, главные распорядители средств уже в январе инициировали перераспределение и передачу бюджетных назначений, что является следствием ненадлежащего планирования. Отмечается, что Кабмин и главные распорядители в который раз не обеспечили своевременную разработку и утверждение документов, в частности, паспортов бюджетных программ, необходимых для начала проведения расходов.

«Уже в первом квартале стали очевидными просчеты при подготовке проекта госбюджета на 2020 год, на которых акцентировала внимание Счетная палата. Тогда нас не услышали. Как следствие, в январе-марте не осуществлялись некоторые расходы на образование, здравоохранение, строительство спортивных объектов в среднем на 1,1 млрд гривен», — заявил Пацкан.

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Он отметил, что источником проведения этих расходов должна быть плата за лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Однако законопроект, который регулирует такие поступления в госбюджет, до сих пор не принят.

«Всего в январе-марте 2020 план поступлений общего фонда госбюджета не выполнен на 45 млрд гривен, или 14%», — сказал глава Счетной палаты.

К этому привели, прежде всего, недопоступления 27 млрд гривен запланированных на 1-й квартал 2020 доходов, в том числе 20 млрд гривен от Государственной таможенной службы и 6,5 млрд гривен от Государственной налоговой службы.

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Указывается, что вследствие ухудшения ситуации на внешних рынках капиталов и неполучения макрофинансовой помощи Евросоюза недопоступления государственных внешних заимствований составили 17 млрд гривен (33%).

Пацкан отметил, что госбюджет в первом квартале 2020 выполнялся в условиях снижения реального ВВП на 1,5% и промышленного производства — на 5%.

Сокращение импорта товаров и услуг на 4,4% вместо прогнозного роста стало одним из факторов невыполнения плана по получению отдельных налогов в отчетном периоде, доля которых составляет почти 40% в общей сумме доходов бюджета. Так, за счет этого фактора в бюджет не поступило 9,5 млрд гривен налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. Отличие фактического обменного курса гривны от прогнозного привела к недополучению 6,7 млрд гривен доходов госбюджета.