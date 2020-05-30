Украина выплатила долг внешним кредиторам в размере 1 млрд долларов, — Шмыгаль

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Украина погасила долг по внешним кредитам, который был взят ещё в 2015 году предыдущим правительством, - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, кредит погашён и никаких трудностей в связи с этим экономика страны не испытала. Более того, данная выплата никак не повлияет на текущие задачи и обязательства, которые взял на себя Кабмин. , информирует enovosty.com/news.

Премьер уточнил, что все правительственные программы будут в полной мере профинансированы, как-то. Прежде всего речь идет о выплатам медицинским работникам и программе поддержки для малого бизнеса Украины, — подчеркнул Шмыгаль.

Выпуск облигаций внутреннего государственного займа под гарантии Соединённых Штатов в размере 1 млрд был осуществлён ещё в 2015 году с головой процентной ставкой 1,847%.

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