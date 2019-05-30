Государство должно услышать профсоюзы и сделать их полноценным субъектом переговорного процесса, — Сергей Каплин

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В Украине действует закон «О социальном диалоге в Украине», определяющий порядок ведения социального диалога для обеспечения повышения уровня и качества жизни граждан и социальной стабильности в обществе.

С вопросом относительно действий, которые необходимо предпринять для усиления социального диалога «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к представителю Федерации профсоюзов Украины в Верховной Раде, народному депутату Сергею Каплину, информирует enovosty.com/news.

Сергей Каплин сообщает, что в первую очередь должна появиться социальная ответственность со стороны государства

«Первое, должна появиться социальная ответственность со стороны государства. И сторона государства в лице Кабинета министров Украины должна услышать профсоюзы и сделать их полноценным субъектом переговорного процесса, чтобы они могли оказывать влияние на ситуацию. Пока же они выполняют функции статистов. Приходят для картинки, чтобы имитировать социальный диалог и показать МВФ и людям, что якобы проходят какие-то переговоры.

Для профсоюзов действует еще советское законодательство, которое необходимо декоммунизировать. На сегодня уже многое декоммунизировано, а законодательство по профсоюзам еще нет. Профсоюзам необходимо предоставить право проведения стачек, возможность четко и прозрачно работать, перестать преследовать руководство профсоюзов, дать возможность создавать фонды для проведения акций, чтобы они могли стать стойкими бойцами в борьбе за защиту интересов сотрудников предприятий.

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Необходимо отметить, что для Украины большая удача, что действует системный профсоюз “Федерация профсоюзов Украины”. Он всегда готов к диалогу и всегда предоставлял аналитическое обоснование всем решениям. И я, как представитель этого профсоюза в парламенте, знаю, что мы всегда очень скурпулезно относились к нашим требованиям, всегда предоставляли экономическое обоснование и без обоснований мы на «ринг» не выходили.

Второй составляющей является работодатель. По моему мнению, необходимо создать условия для обязательного вхождения работодателей в ассоциации. Им это будет очень полезно, потому что их сторону тоже должны слышать и у работодателей тоже должно быть право. Государство же со своей стороны должно сделать все, чтобы фискально разгрузить предприятия, создать равные условия и реализовывать эффективно антимонопольную политику.

Таким образом, существует огромное количество задач, которые необходимо выполнить, чтобы построить эффективный механизм реализации социального диалога. Необходимо дать субъектность сторонам, правительство должно проявить политическую волю и ответственность. А неисправление создавшейся ситуации может привести к революции из-за маленьких зарплат, отсутствия пенсий и ненадлежащих условий труда. Начнутся массовые волнения и все это пазл за пазлом сформирует революционную картину и создаст революционную ситуацию в стране.

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Важно отметить, что кто-то должен быть законодателем новой социальной парадигмы, чтобы составить программу реализации новой социальной политики на 15 лет. Я все время подчеркиваю, что план реализации программы необходимо составлять именно на 15 лет. Даже несмотря на то, что каденция может быть два-три года, все равно необходимо предложить алгоритм развития государства, четкий план по созданию новых рабочих мест с точным указанием предполагаемых зарплат, пенсий и т.д. И уже в рамках этих маркеров можно говорить о более концептуальных вещах, таких как принятие нового более компромиссного Трудового кодекса и т.д», — сообщает Сергей Каплин