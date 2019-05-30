9 000 евро в месяц: Кому в Украине готовы платить огромные деньги

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Украинцы готовы получать второе образование ради заоблачных заработных плат

Утечка ценных кадров стимулирует работодателей резко повышать зарплаты работникам, а также — поощрять их различными бонусами. По итогам этого месяца картина с самыми высокооплачиваемыми вакансиями особо не изменилась. Самые солидные зарплаты готовы платить в медицине, IT, АГК. Конечно же, для того, чтобы получать заоблачные деньги, одного образования мало: здесь нужен опыт и, часто, дополнительные умения, гибкость, готовность к трудностями, информирует enovosty.com/news.

В частности, на сайте можно найти вакансию стоматолога-ортодонта для диагностики и лечения зубочелюстно-лицевых аномалий, пороков развития и деформаций. Для того занять эту должность за которую обещают платить от 9 тысяч евро, нужно иметь соответсвуещее образование и иметь опытом от трех лет.

Более 60 000 гривен готовы платить каждый месяц генеральному директору сельхозпреприятия. Перечень требований длинный, зато работа действительно денежная.

Для того чтобы претендовать на хорошую работу нужно предлагать максимально уникальные скилы, необходимы владеть soft skills. Люди, желающие получать солидный оклад от 150 тысяч гривен указывали, что готовы управлять проектами, подбирать персонал, руководить коллективом, владеют организационными навыками. Также, запросы растут у соискателей, владеющих иностранными языками, особенно — французским, китайским, немецким.

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