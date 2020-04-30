Недропользователи Донбасса направили в бюджеты более 113 миллионов гривен рентных платежей

Главная » Последние новости » Новости экономики » Недропользователи Донбасса направили в бюджеты более 113 миллионов гривен рентных платежей Недропользователи Донбасса направили в бюджеты более 113 миллионов гривен рентных платежей

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В течение января-марта от добывающих компаний Донецкой области бюджеты всех уровней получили 113,3 млн гривен рентной платы за пользование недрами. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, в государственный бюджет поступило 82,4 млн. грн, в местную казну — 30,8 млн. гривен, информирует enovosty.com/news.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, лидерами по поступлениям данных платежей стали субъекты хозяйствования г. Покровск и Покровского района оплатили 36,3 миллионов гривен, г. Бахмут — 20,8 миллионов гривен, г.. Доброполье и Добропольского района — 16,4 миллионов гривен.

«Напомним, что Донетчина богата разнообразными полезными ископаемыми. Так, в настоящее время в Донецком регионе добываются и используются следующие природные богатства: уголь, вода, гипс, песок, глина, гранит, сиенит, граносиенит, базальт и даже газ. А больше ресурсов Донецкой области добывают такие компании, как КП «Компания «Вода Донбасса» (имеет более сотни месторождений для подачи воды) и ООО «Надра Юзовская» (занимается добычей газа)», — отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, плательщики налога на прибыль в Донецкой области задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода.

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