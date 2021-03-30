Верховная Рада разблокирует большую приватизацию, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Верховная Рада разблокирует большую приватизацию, - Железняк (ВИДЕО) Верховная Рада разблокирует большую приватизацию, - Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему не стоит опасаться приватизации стратегически важных предприятий, а также почему был создан дополнительный список предприятий, которые не подпадают под категорию «стратегические».

Железняк отметил, что сегодня на внеочередном заседании Парламента будет рассмотрено два законопроекта о приватизации, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Первый законопроект призван разблокировать, так называемую, «Большую приватизацию», котороя была остановлена с учетом пандемии и карантинных мер.

По словам нардепа, нынешний законопроект позволит начать процесс большой приватизации, что позволит привлечь в бюджет страны запланированные 12 млрд грн.

Железняк упомянул и о другом законопроекте, который предполагает запрет на приватизацию стратегически важных объектов, отметив, что подобный запрет и список предприятий уже существует.

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Нардеп обратил внимание журналистов на дополнительный список, в который народные избранники внесли объекты, которые вовсе не являются стратегический, но приватизации которых некоторые нардепа хотели бы избежать.

«В этот список например входит цирк. Я не буду комментировать, как это может бы связано с определёнными личностями. Или, например, санатории, курортные базы. Я понимаю, что для многих чиновников — это действительно стратегические объекты. Они там всей семьей живут и отдыхают и деньги зарабатывают», — отметил нардеп.

Железняк настаивает на том, чтобы действительно важные стратегические объекты должны идти отдельным списком, а личные интересы отдельных чиновников не должны рассматриваться на этой сессии Верховной Рады.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит Проект Закона № 4020 о перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Депутаты также планируют рассмотреть Проект Закона № 4543 о внесении изменения в раздел V «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» по приватизации объектов большой приватизации (второе чтение).