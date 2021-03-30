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В Украине снова изменятся цены на продукты питания: названы сроки

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Уже к концу весны цены на некоторые продукты питания могут существенно измениться. В данном случае речь идет о ценах на яйца, молоко и мясо. Это довольно популярные продукты питания, которые составляют основу продуктовой корзины практически каждого украинца.

Об этом рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире “Украина 24”, информируют Экономические новости.

Как утверждает эксперт, на ценообразование этих продуктов в обязательном порядке будет влиять и сезонный фактор, а также цена на топливо. Ведь многие продукты питания возят из одного города в другой. 

Дополнительным фактором является также увеличение минимальной заработной платы. В связи с этим владельцы ферм и других компаний по производству продуктов питания будут вынуждены поднимать цены на продукты. 

Эксперт отметил, что это вполне закономерная цепочка ценообразования на продукты, которую в реалиях современной экономической обстановки в стране стоило ожидать. Но, в любом случае, цены на продукты могут разниться в зависимости от области. 

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Но уже с конца весны начнется новый урожай фруктов и овощей, что приведет к тому, что цена на них станет падать вниз. 

Кроме того Кушнирук высказал свое предположение о том, что в этом году агрономы ожидают хороший урожай многих зерновых культур, фруктов и овощей. Это вселяет надежду на то, что украинцы все-таки смогут увидеть вменяемые цены на продукты питания уже в ближайшее время. 

Как отметил эксперт, от цены на зерно будет зависеть цена на яйца и мясо. Потому что именно эта зерновая культура занимает основное место в кормах. Если аграрии смогут закупать зерно дешевле, это в положительном ключе повлияет на ценообразование их продукта. 

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Напомним, ранее в Украине произошло подорожание цен практически на все продукты питания. Среди “лидеров” можно выделить сахар, который за последнее время подорожал на 46%. Гречневая крупа подорожала на полках магазинов на 35%, а яйца — на 30%. 

Что касается подсолнечного масла, то оно взлетело в цене на 22%, а в некоторых регионах на 30%. Среди фруктов “лидерами” подорожания стали яблоки, за которые украинцам приходилось платить в магазинах на 11% дороже. 


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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