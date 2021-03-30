Украина теряет миллиарды из-за нелегальных АЗС

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В Украине проходит проверка автозаправочных станций на предмет наличия всех разрешающих документов на работу.

В результате работы нелегальных АЗС Украина ежегодно теряет миллиарды гривен. А ведь эти деньги могли быть направлены на решение важных вопросов, к примеру, на ремонт и строительство дорог. Кроме того работа нелегальных АЗС создает нездоровую конкуренцию на рынке топлива, что приводит к тому, что официальные автозаправочные станции вынуждены поднимать цены на бензин и газ, информируют Экономические новости.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время встречи с руководством «Нефтегазовой ассоциации Украины» и с представителями сетей автозаправочных станций, передает пресс-служба Минрегиона.

Алексей Чернышев заверил, что все автозаправочные станции пройдут строжайшую проверку. Это даст шанс на то, что все нелегальные фирмы, которые занимаются распространением топлива, будут закрыты. Работа в этом направлении будет проводиться совместными усилиями, что придаст ей еще больше эффективности.

По его мнению только так можно остановить то, что сейчас происходит на рынке топлива.

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На встрече также прозвучала информация о том, что в каждой области Украины сегодня работают межведомственные группы. Их главная задача заключается в том, чтобы остановить нелегальный оборот топлива и притянуть к уголовной и административной ответственности всех лиц, которые имеют к этому прямое и косвенное отношение.

“Наши стратегические задачи — закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо”, — добавил Чернышов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уже проводил встречу с владельцами крупнейших АЗС. Главной темой разговора было снижение цены на топливо и газ. Но владельцы автозаправочных станций пожаловались на то, что они объективно не могут это сделать из-за работы нелегальных АЗС. Чтобы иметь возможность конкурировать с ними, легальные АЗС вынуждены держать цены на топливо на высоком уровне.

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А ведь те, кто работает нелегально, не платят налоги и, как результат, государство недополучает деньги в казну. Из-за этого образуются такие огромные “дыры”, которые исчисляются в миллиардах гривен.