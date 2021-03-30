Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, — Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, - Корниенко (ВИДЕО) Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, - Корниенко (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга нарда» Александр Корниенко убеждён, что заблокированный год назад процесс приватизации крупных предприятий должен быть возобновлён, а Фонд Государственного имущества должен в полной мере возобновить свою работу.

Корниенко отметил, что объекты большой приватизации должны принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, передает собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп подчеркнул, что это важная часть экономической реформы, которая позволит государственную собственность передавать в частные руки, что, в свою очередь, позволит государственным предприятиям находящимся на грани закрытия, стать частью больших инвестиционных проектов, избежать закрытия или сдачи в аренду, как это случилось с заводом «Большевик».

Корниенко подчеркнул, что его политическая сила активно поддерживает и, так называемую, «малую приватизацию» средства от которой, по мнению нардепа, частично поступят в местные бюджеты.

«Мы сейчас работаем над законопроектом о малой приватизации, мы знаем, что регионы очень ждут этот законопроект», — отметил Корниенко.

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Напомним, сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла в целом законопроект № 4543 и разблокировала большую приватизацию.

За проект закона во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов.

Законопроект направлен на обеспечение проведения ряда подготовительных, организационных мер и мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации на аукционах, и проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.