Министр соцполитики предложила украинцам самим копить на пенсию

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Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила о том, что Украина пока не имеет возможности запустить накопительную пенсионную систему

Новый механизм пенсионной системы, скорее всего, не будет запущен в краткосрочной перспективе. Такое мнение выразила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. По её словам, перед этим нужно будет разработать так называемый дизайн. Например, посчитать, кто и сколько будет платить взносы, сколько процентов они должны составить и будет ли это на самом деле выгодно украинцам, информирует enovosty.com/news.

Глава ведомства также отметила, что люди слишком много ожидают от накопительной системы, потому что не совсем осознают, сколько именно денег получат в результате.

Соколовская подчеркнула, что речь идёт о «длинных» деньгах, это «выстрелит» лишь в том случае, ели отложенные средства будут во что-то инвестировать. Получается, что в Украине должен появиться рынок, в который можно вкладывать деньги, но его пока что нет. Из-за всех этих трудностей министр социальной политики заявила о том, что украинцам стоит уже сейчас самостоятельно откладывать деньги на старость. Она заявила, что выходом из ситуации является стимулирование людей к накоплению. «Было бы хорошо, если бы люди заранее думали о своей старости», — резюмировала глава ведомства.