Безработные украинцы могут получать до 7,7 тысяч в месяц

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Безработные украинцы могут рассчитывать на пособие от государства, а сумма помощи определяется индивидуально

Безработные украинцы в соответствии с законом могут получать от государства финансовую помощь от 610 гривен и до 7,7 тысяч гривен. И. о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко рассказал о том, от чего зависит сумма выплат и почему существует столь существенный разрыв. Так, если человек потерял работы и не имеет средств для жизни, он может рассчитывать на помощь. Если это человек, который официально не проработал и дня — ему «светит» помощь в 610 гривен. Если же речь идет об украинце, который имел высокую заработную плату и выслугу лет, он может рассчитывать на сумму в 7,7 гривен. Руководитель службы отмечает, что всё зависит от того, что какая зарплата насчитывалась человеку перед его освобождением и от того, сколько именно он проработал, информирует enovosty.com/news.

Валерий Ярошенко поделился и хорошими новостями: уровень безработицы в Украины упал с 9,4 и до 8,6 процентов. Сейчас на учете в службе занятости стоит на 45 тысяч меньше людей, нежели в 2017 году. Уровень занятости в стране увеличился до 57,2 процентов.