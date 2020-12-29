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Информатор Деркача совершил явку с повинной для правоохранительных органов США — Чорновил

Главная » Последние новости » Новости экономики » Информатор Деркача совершил явку с повинной для правоохранительных органов США - Чорновил
 
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Информатор Андрея Деркача Виталий Михайлюк отказался от своих показаний по делу ТЭЦ и фактически подтвердил, что передавал Деркачу фальсифицированные материалы относительно схем вывода средств с ТЭЦ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Тарас Чорновил.

«Прошло лишь три месяца, а «главный свидетель» распространил уже новое, диаметрально противоположное заявление: «Моё имя Виталий Михайлюк. Я стал невольным участником преступного заговора с целью вмешательства в избирательный процесс в США и причинения ущерба Джозефу Байдену и Демократической партии США. Публично заявляю, что информация, которую я передал Андрею Деркачу, является манипулятивной и ложной. Я признаю и раскаиваюсь, что сознательно совершил ряд действий с целью личной мести руководству и собственникам ТЭЦ. Прошу меня услышать и распространить данное заявление, — я больше не желаю быть пешкой в кулуарных играх сильных мира сего. Меня просто использовали, я же хочу жить спокойно, путешествовать и танцевать с любимой женой», — сообщил он.

Черновил отметил, что подобные слова не так заявление для прессы, как «явка с повинной для правоохранительных органов США», для которых Михайлюк теперь ценный свидетель, а Деркач и Кулик — выгодны для ритуальной жертвы персонажи, учитывая тот факт, что теперь власти Зеленского необходимо сдать многих, чтобы вывести из-под удара хозяина.

Также политтехнолог отметил, что на данный момент мы имеем признание человека, который подтвердил, что передавал Деркачу фальсифицированные материалы относительно схем вывода средств с ТЭЦ, следовательно — сомнение в своей подлинности вызывают и “пленки Деркача”, которые по его мнению, скорее всего «подгонялись» под громкие эпизоды.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что благодаря содействию Виталия Михайлюка, в прошлом сотрудника СБУ и экс-руководителя подразделения безопасности компании «Технова» Анатолия Шкрибляка, были разоблачены схемы с выводом средств с ТЭЦ в Чернигове, Сумах и Черкассах, и Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Однако на данный момент Михайлюк опубликовал документы, которые опровергают эти факты.

Информатор Деркача совершил явку с повинной для правоохранительных органов США — Чорновил

Информатор Деркача совершил явку с повинной для правоохранительных органов США — Чорновил

Источник: УНН


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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