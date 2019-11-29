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Дубилет рассказал о новом сервисе, который серьезно упростит жизнь украинцев

Главная » Последние новости » Новости экономики » Дубилет рассказал о новом сервисе, который серьезно упростит жизнь украинцев
 
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Украинам не нужно будет тратить время на ненужную работу

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что через несколько месяцев у Украине запустят специальный сервис, который позволит избавиться от устаревшего явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате. Сейчас же часто требуют квитанции с мокрой печатью, что усложняют жизнь украинцев, информирует enovosty.com/news.

«Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т.д.), вы почти всегда сможете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию ​​на домашнем принтере.
Сервис будет очень простой. Когда-то давно мы запускали сервис pb.ua/check, на котором можно проверить квитанцию ​​Привата по номеру. Новый сервис будет работать по схожим образом, но для всех банков.
Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции — и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП. Таким образом, вы сможете сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику», — написал на странице в социальной сети Дубилет.

Вместе с тем, министр отметил, что мало будет только создать этот сервис. Далее появится необходимость научить чиников пользоваться им. В будущем правительство намерено принять постановление, которым обяжут госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции от населения. Кроме того, Дубилет отметил необходимость провисания требований к генерации номеров квитанций, чтобы их нельзя было подбирать перебором. Также, он отметил, что новый сервис пригодится и частному бизнесу, так как зачастую квитанции просят не только чиновники. Заработать этот сервис может уже через один-три месяца.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 26

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