Юрий Гаврилечко рассказал о влиянии новых законодательных норм на украинские предприятия

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С вопросом относительно влияния новых законодательных норм на украинские предприятия и экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, экономическому эксперту Фонда общественной безопасности Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что за последнее время был принят целый ряд законопроектов, которые стали законами

«И несколько законопроектов находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Были приняты законопроекты № 1053-1 и 1073, которые еще называют анти-ФОПовскими. После подписания законопроектов президентом они стали законами. В результате, административная нагрузка на частных предпринимателей возрастет на 22,5 млрд грн в год по расчетам Государственной регуляторной службы. Это означает, что порядка трети предприятий просто закроются или уйдут в тень, потому что не имеет смысла работать. Плюс 70 000 грн расходов ничем не компенсируемых для ФОПа является очень большими деньгами. Хотя у нас некоторые говорят, что ФОПы на третьей группе могут иметь оборот до 5 млн грн. Однако сколько в реальности этих самых ФОПов имеют такой оборот? На самом деле меньше 5% из всех существующих.

Далее принимается законопроект № 1049. Он уже тоже стал законом. И British American Tobacco c 11 октября останавливает производство на Прилукской табачной фабрике в Черниговской области. Эта компания уже обратилась в Государственную фискальную службу с целью отозвать 25 млн акцизных марок и возвратить полмиллиарда гривен, уплаченных за них, поскольку этой продукции не будет», — сообщает эксперт

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