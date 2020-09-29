Украинцев вербуют в денежные мулы. Как избежать тюрьмы?

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В Национальном банке предупредили о том, что в поисках лёгкого заработка можно угодить в тюрьму

В НБУ рассказали о том, как украинцам не стать жертвами мошенниками и не поплатиться за свою наивность свободой. Там предупредили о том, что в Сети активизировали мошенники, которые предлагают лёгкую работу, сулящую хороший заработок. Речь идёт о переводе денег, который на самом деле является махинацией для отмывания нелегального дохода, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке рассказали о том, что из-за коронавирусного карантина украинцы лишились работы и в поиске заработка начали искать предложения на рынке труда. Вместе с тем, в НБУ порекомендовали быть очень осторожными и не соглашаться на случайные предложения, даже если они выглядят весьма заманчиво и привлекательно. Злоумышленники предлагают удалённую работу с высоким доходом, к тому же — не требующую опыта. Единственное условие — иметь свой счёт в банке, переводить и принимать денежные средства.

Такие предложения должны насторожить соискателя, так как таким образом мошенники занимаются вербовкой «денежных мулов» или дропов. Так называют людей, которые отмывают деньги от торговли людьми или наркотическими веществами, или средства, украденные с карточек.

В Национальном банке посоветовали украинцев быть очень осторожными, так как за такую незаконную деятельность можно угодить в тюрьму.

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