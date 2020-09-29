Тарас Загородний: «Нацбанку важно стимулировать кредитование экономики»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Тарас Загородний: "Нацбанку важно стимулировать кредитование экономики" Тарас Загородний: "Нацбанку важно стимулировать кредитование экономики"

Закрыть Отправить

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб сообщил, что Украина потеряла шанс получить два транша от Международного валютного фонда по программе stand by до конца 2020 года, а до конца необходимо получить хотя бы один транш от МВФ.

С вопросом относительно опасности данной ситуации для экономики страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что важно разобраться, насколько нам нужен транш МВФ

«Пока золотовалютные резервы позволяют выплачивать нам внешние долги. У нас еще не использован ресурс реструктуризации долговых обязательств. Поэтому нет таких шоков как в 2014 году, когда у нас упал резко экспорт в Российскую Федерацию и страна была в очень тяжелом положении. И поэтому здесь нет ничего критичного. Национальному банку важно стимулировать кредитование экономики, а не тормозить экономику через так называемую низкую инфляцию», — сообщает Тарас Загородний