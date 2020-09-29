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Семейным врачам доплатят за ведение беременных женщин

Главная » Последние новости » Новости экономики » Семейным врачам доплатят за ведение беременных женщин
 
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В Украине внедрят дополнительный пакет медицинских услуг

В Министерстве здравоохранения Украины решили внедрить дополнительный пакет медуслуг за наблюдение за беременными женщинами. Об этом сегодня, 29 сентября, во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует enovosty.com/news.

Министр заявил о том, что женские консультации в Украине должны проводиться и представителями первичного звена. Потому в ведомстве полагают, что в стране нужно внедрять ещё один пакет за ведение беременных. В пакет, составляющий 1026 гривен, включат сбор анамнеза (полный осмотр), кардиокарографию, ультразвуковое исследование, лабораторную диагностику и тд. В целом всё, что должны проходить женщины во время ведения беременности.

Причина медицинской инновации заключается в том, что наша страна находится в лидерах по уровню смертности среди новорожденных детей и матерей. В Украине количество смертей в 1,5-3 раза выше, чем в других европейских странах.

Отметим, сегодня семейный врач ведёт только физиологическую беременность, которая проходит без осложнений. В Министерстве здравоохранения неоднократно отмечали, что гинекологи и семейники тесно сотрудничают, но для того, чтобы попасть к гинекологу, женщина не должна получать направление от своего семейного врача. Напомним, медицинскую реформу в Украине начали внедрять в 2018 году.

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Отметим также, ранее министр здравоохранения пообещал, что врачи в Украине будут получать большие зарплаты.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 15

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