Житница Европы без пшеницы: аграрии против ограничения импорта минеральных удобрений из других стран

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21 августа 2019 Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о проведении специального расследования относительно импорта в Украину независимо от страны происхождения удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора (NP), удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия (NPK) и некоторых азотных удобрений (в частности: нитрата аммония и известково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидно-аммиачной смеси).

Сейчас в Украину импортируются удобрения из стран ЕС, Персидского залива, Северной Африки, СНГ, а также — Турции, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Китая, США и других стран.

По мнению аналитиков ГС «Всеукраинская Аграрная Рада» (ВАР), следующим решением Комиссии, согласно Закону Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину» может стать введение надзора за импортом удобрений, что фактически означает квотирование или установление специальной временной пошлины по импорту в Украину удобрений, которые являются объектом специального расследования. Причем, данные ограничения могут быть введены в любое время после начала расследования. А это, в свою очередь, приведет к дефициту удобрений на рынке и их подорожанию.

Во время пресс-конференции, состоявшейся 28 августа, председатель ВАР Андрей Дыкун отметил, что стоимость удобрений в себестоимости аграрной продукции составляет примерно 30% и в случае роста их стоимости, соответственно, будет увеличиваться и себестоимость продукции.

«А если будет увеличиваться себестоимость, то будет расти и цена конечной продукции. Кроме того, если так будет и дальше продолжаться, мы можем потерять возможность выращивания пшеницы, поскольку сейчас наши товаропроизводители и так работают только на погашение арендной платы за паи. Можете себе представить: житница Европы без пшеницы? Если у нас будут заоблачные цены на удобрения, это приведет к невозможности выращивания этой культуры», — отметил Дыкун.

В ГС «Всеукраинская Аграрная Рада» также напомнили, что правительством принят ряд решений, следствием которых стало прекращение импорта всех видов удобрений из России. Андрей Дыкун отметил, что на сегодня действительно запрещено все русское, однако, компании российского олигарха Аркадия Ротенберга, который строил Крымский мост, продолжают поставки аммиачных удобрений в Украину.

«Если мы запрещаем импорт всех российских удобрений, тогда необходимо запретить всем, в том числе и Ротенбергу, поставлять удобрения в Украину. Сейчас у нас новая власть и новый глава СНБО, который, надеюсь, нас услышит и примет решение о том, чтобы запретить всем без исключения российским компаниям импортировать удобрения в Украину», — подчеркнул Дыкун.

Также ограничение импорта удобрений может привести к еще большей монополизации рынка. Ведь основным производителем удобрений в Украине являются предприятия компании «ОСТХЕМ» Дмитрия Фирташа. Кстати, АМКУ уже подтвердил существование фактов, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением «ОСТХЕМ».

Что касается других последствий, руководитель ВАР отметил, что ограничение импорта удобрений из других стран приведет к повышению цен на продукты питания и снижению темпов развития аграрного сектора производства.



Председатель союза производителей, импортеров и трейдеров агрохимии и агротехнологий Сергей Рубан отметил, что сегодня до 80% удобрений украинские аграрии покупают через трейдерские компании, которые поставляют их из других стран и создают баланс продукции на внутреннем рынке. Однако, введение предварительных мер будет означать для аграриев одно — они недополучат удобрения количественно и однозначно получат более высокую цену на них. Уже сейчас остатки удобрений на складах продаются гораздо дороже.

Поэтому Всеукраинская Аграрная Рада приняла решение обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить украинских аграриев и привлечь правоохранительные органы к расследованию обстоятельств принятия данного решения МКМТ.