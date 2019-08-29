Украинскую экономику удалось стабилизировать, а совокупный рост ВВП составил + 8,4%, — Кубив
Степан Кубив сообщил, что украинскую экономику удалось стабилизировать, а совокупный рост ВВП составил + 8,4%
Первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что украинскую экономику удалось стабилизировать, информирует enovosty.com/news.
«Мой преемник или преемница получит стабильную экономику, которая стремительно растет. Нам в 2016 было значительно сложнее. Впрочем, мы стабилизировали экономику, а совокупный рост ВВП составил + 8,4% за три года. Для сравнения в I квартале 2016 года рост ВВП составлял + 0,1%, а в I квартале 2015 года было падение ВВП до 16%», — отметил Кубив
#Кубів на брифінгу в @Kabmin_ua: Ми стабілізували економіку, сукупне зростання ВВП склало +8,4% за три роки. Для порівняння в І кварталі 2016 року ВВП склало +0,1%, а перед тим мало від'ємне значення. pic.twitter.com/uL7Tczpc80
— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 28 августа 2019 г.
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Среди других важных достижений Кубив отметил сокращение теневой экономики с 40% ВВП до 32% и сдержанный уровень инфляции на уровне 8,8%. Кроме того, было возобновлено сотрудничество с МВФ, а золотовалютные резервы выросли до 20 800 000 000 грн на конец 2018 года.