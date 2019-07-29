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«Не нужно изобретать велосипед»: Экономист рассказал, как изменить экономику Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Не нужно изобретать велосипед": Экономист рассказал, как изменить экономику Украины
 
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После выборов украинская экономика не даёт поводов для оптимизма

Об этом в понедельник утром, 29 июля, на свое страничке в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин. В частности, эксперт отметил, что индекс промышленного производства в июне по сравнению с маем составил 98,7% — объем промпроизводства в июне текущего года снизился на 1,3% по сравнению с маем, информирует enovosty.com/news.

«Аналогичная ситуация наблюдается и если применить «базовый» метод — в июне этого года по отношению к июню 2018 промпроизводство упало на те же 1,3%. Наиболее тревожная ситуация в перерабатывающей промышленности (снижение к маю текущего года на 2,8%, к июню прошлого года на 4,8%) и производстве товаров инвестиционного назначения (снижение до мая текущего года на 4,1%, к июню прошлого года на 8,4%). В производстве строительной продукции в июне по сравнению с маем объемы производства упали на 7,3% (это происходит в разгар сезона строительных работ!). Не исключено, что это опережающий индикатор, свидетельствующий о приближении замедление в строительной сфере.

Если сравнить промпроизводство за первое полугодие 2019 с соответствующим периодом прошлого года, то оно возросло лишь на 0,5%, что ничтожно мало для экономики, которая должна расти на 5-7% в год (согласно консенсусного мнению экспертов)», — написал эксперт.

Вместе с тем, Данилишин отмечает, что не только в экономике Украины не все хорошо: экономика Китая продолжает притормаживать — темпы ее роста во втором квартале 2019 оказались рекордно низкими за последние 27 лет, составив 6,2% в годовом выражении (в первом квартале темп рост составил 6,4%).

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Здесь эксперт подчеркнул сходство с нашей страной, так как деловая активность в КНР снижается прежде всего в промышленности и строительстве: «Конечно, весомый вклад в замедление экономического роста вносит торговая война между США и КНР. Президент США Дональд Трамп связал снижение темпов роста экономики Китая с действием американских пошлин, указав на то, что из-за них «компании хотят покинуть Китай, чтобы работать на рынках тех стран, на которые не распространяются тарифы». Сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, составляет 360 млрд. Долл., Из них 250 млрд. Долл. приходятся на экспорт из Китая в США.

Кстати, рост ВВП Китая во втором квартале 2019 на 6,2% — самый низкий с первого квартала 1992 года, с того самого момента, когда в КНР начали публиковать поквартальную статистику.

Пытаясь удержать темпы роста, власти КНР пытается стимулировать экономику. Народный банк Китая с начала прошлого года шесть раз снижал норму обязательных резервов для банков ради поддержки роста кредитования. Анонсирован умеренное снижение процентных ставок для предприятий малого бизнеса. Другие меры господдержки касались фискальной политики — объявлены налоговые послабления в объеме 291 млрд. Долл., Региональная власть получила квоту в 295 млрд. Долл. на выпуск специальных бондов, нацеленных на финансирование строительства инфраструктуры. В мероприятиях поддержки экономики, затормаживает, акцент сделан на общее фискальное смягчения — плановый дефицит бюджета КНР поднят с 2,6% до 2,8% ВВП. Вместе с протекционистскими процедурами в Китае применяют и либерализационные мероприятия — расширение доступа инвесторов за счет сокращения списка отраслей, где действуют ограничения, упрощения процедур лицензирования.

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А какие из мер стимулирования экономики, применяемые в Китае, берет на вооружение Украины? На данный момент — никаких. Отечественный производитель промышленной продукции не в почете на внутреннем рынке. Посмотрим на структуру нашего розничного товарооборота за 2018: рынок продовольственных товаров наполняется отечественной продукцией на 81,4%, рынок непродовольственных товаров на 31,7%. Подробнее посмотрим на рынок непродовольственных товаров. Во многих его сегментах ситуация удручающая. Доля отечественной телекоммуникационной продукции составляет 0,1% рынка, аудио и видео оборудования — 0,4%, компьютерной техники — 1,9%, мотоциклов — 2,2% ,, фото- и оптического оборудования — 3,2%, автомобилей — 3,6%, обувь — 4,2%, часов и ювелирных изделий — 4,8%. Я перечислил в основном товары с высокой долей добавленной стоимости. Как видим, практически полностью Украина их импортирует.

Но в эпоху экономического протекционизма, даже скорее уж экономического национализма, нам нужно вести тяжелую ежедневную работу по заполнению этих и множества других ниш внутри страны. Не продлевать же нам жить с таким позорным результатом, когда 75-95% внутреннего рынка промышленных товаров покрывается импортом ?! Кстати, здесь есть и вопросы к Правления НБУ — очень серьезное укрепление гривны поощряет импорт, а высокие ставки по кредитам (одним из факторов, на них влияет, является учетная ставка) дестимулирующего украинского производителя.

Приведу факты, от которых мороз идет по коже даже в середине лета. По 2016-2018 годы ГП «Антонов» не выработал и не поставил заказчикам ни одного серийного самолета. В 2018 году АвтоЗАЗ произвел один (!) Легковой автомобиль. В 2019 году Крюковский вагоностроительный завод произвел 8 пассажирских вагонов, за январь-апрель 2019 года произвел 5 таких вагонов.
Сложился колоссальный структурный перекос, когда в одной из крупнейших стран Европы стало выгодным производить только сырье и агропродукцию, а выпуск обычных промышленных товаров, не говоря уже о технологической продукции становится дороже, а сама продукция качественно хуже, чем за рубежом. Товарные потоки между Украиной и внешним миром построены по нехитрой схеме: за границу — сырье и полуфабрикаты, к нам — машины, оборудование, ширпотреб.

Не нужно изобретать велосипед — все мероприятия по стимулированию быстрого и качественного роста давно известны в международной практике. Часть из них описана выше — на примере Китая. При этом государство, стремится обеспечить высокие темпы экономического роста формирует для этого стратегию экономики, определяет контрольные точки, методы их достижения, инструменты реализации этих методов. А также сроки реализации мероприятий и необходимые для этого ресурсы. Поэтому, для Украины критично важно, чтобы рядом с текущей операционной структурой (Кабмин) была создана администрация развития, с особыми полномочиями, подчинена Президенту. Так же, как это делалось в странах «экономического чуда». Она должна быть ставкой Верховного главнокомандующего в экономике.

Что будет, если ничего не делать? Приведу убедительный пример — Украина в январе — июне импортировала 7 тысяч тонн огурцов и 55 тысяч тон томатов, соответственно на 38% и 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такой объем импорта огурцов и томатов стал рекордным за последнее десятилетие! В комментарии Украинской плодоовощной ассоциации сказано, что нашим производителям все труднее конкурировать на внутреннем рынке с турецкими овощами. Вот такие дела …

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой», — отметил экономист.


Автор: Оксана Ельченко
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