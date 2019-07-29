Лоукостер Ryanair опять неприятно удивил пассажиров

Главная » Последние новости » Новости экономики » Лоукостер Ryanair опять неприятно удивил пассажиров Лоукостер Ryanair опять неприятно удивил пассажиров

Закрыть Отправить

Крупнейший европейский лоукостер опять меняет условия и поднимает цены

Ирландский лоукостер Ryanair уже не первый раз поднимает цены на различные услуги. Только недавно там ограничили габариты перевозки ручной клади, а теперь и увеличили стоимость приоритетной посадки и перевозки багажа до десяти килограмм. , информирует enovosty.com/news.

Так, диапазон сбора за приорити посадку пассажиров теперь составляет 6-12 евро. До недавнего времени этот диапазон варьировался в пределах десяти евро. Кроме того, за перевоз малого багажа до десяти килограмм, пассажирам придется заплатить до 17,5 евро. А в случае оформления багажа после покупки билета, нужно доплатить сумму в диапазоне от 10 до 25 евро. Ранее же, лоукостер брал одинаковую сумму и до оформления, и после. В обоих случаях сумма составляла 10-12 евро.

Стоит отметить, что такие правила заинтересовали Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), которые сейчас разбираются с нововведениями перевозчика. Ранее Ryanair уже штрафовали итальянские антимонополисты, которые решили, что лоукостер вводит пассажиров в заблуждение.