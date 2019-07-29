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Егор Киян рассказал о влиянии замедления роста мирового ВВП на экономику Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » Егор Киян рассказал о влиянии замедления роста мирового ВВП на экономику Украины
 
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Международные аудиторы продолжают ухудшать прогнозы роста мировой экономики. Международный валютный фонд в третий раз за текущий год снизил оценку мирового ВВП. Особенно опасны риски падения ВВП для развивающихся стран, к которым относится Украина.

С вопросом относительно влияния ухудшения состояния мирового ВВП на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что ухудшение мирового ВВП, конечно, повлияет на экономику Украины

«Ухудшение ситуации мировой экономики повлияет на развивающиеся страны, в том числе и на Украину. В первую очередь, ухудшение ситуации мировой экономики будет связано с замедлениями темпов экономического роста и, соответственно, замедлением производства, что приведет к большей закрытости рынков и необходимости усиления их защищенности.

И у Украины могут возникнуть, во-первых, проблемы с торговлей, то есть с экспортом украинской продукции. Сейчас у нас уже замечается это в металлургической отрасли, где некоторые группы товаров становится все сложнее и сложнее реализовывать.

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Во-вторых, у Украины могут возникнуть проблемы с оттоком капитала. В основном, это, конечно, касается спекулятивного капитала. Но когда ситуация в странах ухудшается, в первую очередь, в развивающихся странах, то тут происходит отток капитала в более развитые страны. И, конечно, хотя спекулятивный капитал и напрямую не участвует в инвестиционных или производственных проектах, но он все равно немного ухудшает экономическую ситуацию страны.

В-третьих, внешние займы. Для Украины становится все сложнее привлекать внешние займы. Потому, что страны, в условиях сокращения роста мирового ВВП, более аккуратно и более бережно относятся к своим деньгам и ресурсам. И, например, облигации, которые мы выпускаем, размещаются под более высокие проценты. Те кредиты, которые мы можем привлечь, нам тоже становится сложнее привлекать. Соответственно, это немного может ударить и по инвестиционной привлекательности страны, что также приведет к сложности займов. А сложности займов для страны ухудшат частично и стабильность национальной валюты. Она может немного просесть.

Тем не менее, пока все мировые организации говорят про замедление темпов роста экономики, но не про падение темпов экономики. Соответственно, пока на данном этапе паниковать рано, но подготавливаться к самому худшему, как говорится, необходимо. Необходимо налаживать более крепкие связи с иностранными партнерами, чтобы в случае ухудшения мировой коньюнктуры все равно был процесс торговли между странами. Во-вторых, необходимо договариваться и с другими странами по поводу финансовой взаимопомощи и финансовых договоренностей. И в-третьих, необходимо имплементировать необходимые реформы, которые, во-первых, могут обеспечить инвестиционную привлекательность страны и, во-вторых, обеспечить стабильность гривны с запасом для того, чтобы если бы происходили какие-то внешние шоки, чтобы их можно было легко стабилизировать», — сообщает эксперт

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Автор: Оксана Ельченко
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