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Деньги на жаре: Как украинцам неплохо заработать летом

Главная » Последние новости » Новости экономики » Деньги на жаре: Как украинцам неплохо заработать летом
 
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В знойную погоду некоторые украинцы предпочитают отдыхать. В это же время, в это время можно неплохо заработать

Лето — это не только время отпусков и отдыха. Это также время, когда можно немного подлатать дыры в семейном бюджете, информирует enovosty.com/news.

Заработать в время летнего отпуска или каникул можно разными способами. Например, помогая хозяевам убирать сад или участок около дома. Для этого не обязательно иметь специальное образование или огромный опыт работы. За такую работу разово можно заработать примерно 750 гривен. К тому же, некоторые владельцы участков за городов готовы не только платить за уход за территорией (садом, двором, огородом), но и позволят в летний период пожить на их территории. Это подойдет тем, кто устал от городской суматохи, но пока что не обзавелся собственной дачей.

Еще один вариант заработать — передержка или уход за домашними животными. В период отпуска перед многими людьми остро возникает вопрос, где оставить своих любимцев. Для этого не нужно иметь особого опыта, но нужно любить животных и уметь с ними обращаться.

Если у вас есть собственный участок — можете смело продавать плоды своих трудов. К тому же, это касается цветов и других растений, которые можно использовать, например, — для декора.

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Учителя в отпуске могут заниматься репетиторством, так как в летнее время многие школьники пытаются догнать упущенную программу или же подготовиться к новому учебному году.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 255

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