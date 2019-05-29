Украинцам обещают рост зарплат на 5 тысяч гривен

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Средняя заработная плата в Украине будет на уровне 15 тысяч гривен в месяц. Вот только в ведомстве не уточнили, чего это будет стоить

В консенсус-прогнозе Министерства экономиразвития и торговли на 2019-2022 годы говорится о том, что средняя заработная плата в стране увеличится на пять тысяч гривен ежемесячно. В следующем году украинцы будут получать 11 852 гривен, в 2021 году — 13 205 гривен, в 2022 году в среднем будут получать 15 000 гривен, информирует enovosty.com/news.

В ведомстве сообщают о том, что реальная зарплата украинцев в следующем году увеличится на 5,9процентов, к 2021 году вырастет на 4,1%, в 2022 — на 2,7 процента.

Сегодня еже украинцы в среднем зарабатывают 10 237 гривен в месяц, при чем сумма серьезно отличается в зависимости от региона. Больше всего, традиционно, получают в столице и в мегаполисах. Кроме того, эксперты прогнозируют повышение зарплат для молодых специалистов, которых украинские работодатели пытаются переманить у зарубежных работодателей.