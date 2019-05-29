Экономической стабильности в Украине ничего не угрожает, — Рева

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Во время встречи министра социальной политики Андрея Ревы и руководителя миссии МВФ в Украине Рон ван Родена, Андрей Рева сообщил, что угроз экономической стабильности в Украине на сегодня не существует

Пресс-служба Минсоцполитики сообщает, что во время встречи министра социальной политики Андрея Ревы и руководителя миссии МВФ в Украине Рон ван Родена обсуждались социальные вопросы, экономическая ситуация в стране, предварительные результаты пенсионной реформы, результаты завершения отопительного сезона, информирует enovosty.com/news.

Андрей Рева поблагодарил миссию МВФ за колоссальную работу и отметил, что МВФ смог многих простимулировать к проведению реформ в Украине. Рева подчеркнул, что угроз экономической стабильности на сегодня не существует. И несмотря на избирательную компанию, правительство будет обеспечивать стабильность в этот переходной период.

Руководитель миссии МВФ в Украине сообщил, что за последние годы Украина смогла провести важные реформы, такие как пенсионная реформа и программа субсидирования. Рон ван Роден пожелал Украине продолжать начатые реформы и пообещал поддерживать стремления граждан в развитии Украины как цивилизованного европейского государства.

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