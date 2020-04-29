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Закон о финмониторинге: как переводить платежи более 5 тысяч гривен

Главная » Последние новости » Новости экономики » Закон о финмониторинге: как переводить платежи более 5 тысяч гривен
 
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28 апреля вступил в силу новый закон – о финансовом мониторинге. Главное изменение для рядового потребителя касается пополнения или перевода наличными.

Отныне эта операция ограничена лимитом в 5000 гривен для пользователей, не прошедших идентификацию, информирует enovosty.com/news.

Это означает, что анонимно нельзя отправлять более 5000 гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги, например, при доставке наложенным платежом.

К примеру, пополнить банковскую карточку наличными в терминале Приватбанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5000 гривен.

Так же пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5000 гривен.

Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

«Клиент не должен подтверждать происхождение средств, если пересылает более 5000 гривен наличными через отделения банка. Для этого нужен только паспорт. Закон ничего не меняет в принципах предьявления документов о происхождении. Это касается не только денежных переводов, а и пополнения собственных счетов или оплаты товаров и услуг «, — заявил директор департамента платежных систем НБУ Алексей Шабан.

Для переводов с карты на карту ограничения в 5000 гривен не действуют, поскольку лицо прошло идентификацию, предоставляя банку документы при открытии счета. Банковская карта — это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о держателях карт.

Если вы делаете перевод 10 000 гривен своей маме, ребенку, другу или коллеге с карты на карту — операция пройдет с учетом нововведений. Никаких дополнительных верификационных подтверждений проходить не надо.

«Банки видят типичное поведение для клиента и на основании операций объемом 10-20 тысяч гривен в банке не возникнет дополнительных вопросов. Банки знают объемы операций, свойственные владельцу счета», — добавил Шабан.

Новые правила не касаются оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов, штрафов и других обязательных государственных платежей, а также пополнения собственных кредитных карточек до 30 тыс грн. В этом случае идентификация личности не нужна.

Новый закон дает существенное преимущество клиентам банков — идентифицировать клиентов станет проще. Отныне для открытия счета в банке не нужно идти в отделение банка. Можно воспользоваться видеосвязью. Этим способом можно удостоверить свою личность менеджеру банка.

Документы можно сфотографировать или отсканировать и отправить в банк по электронной почте.Еще онлайн-идентификацию можно сделать с помощью системы Bank-ID. Впрочем, пока к ней присоединились только 14 банков.

Ответы на часто задаваемые вопросы. объясняет НБУ:


Что теперь с оплатой коммуналки?

Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей.

Хочу перевести родственнику 10 тыс. грн с карты на карту. Есть ли какие-то ограничения?

Нет. Никаких изменений для переводов с карты на карту. Свободно переводите 10 тыс. грн, так и 25 тыс. грн (в пределах сумм, разрешенных банком). В банке уже есть вся информация о владельце карты. Это идентифицированный клиент.

А если у меня 10 тыс. грн наличными? Как лучше передать, и нужна дополнительная проверка?

Сделать эту операцию можно в отделении банка. Для этого потребуется паспорт.
Другой способ — перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Если такое устройство имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно сделать и на 10 тыс. Грн и на 20 тыс. Грн.

Если же такого считывателя нет, и верификацию провести нельзя, то все в пределах лимита до 5 тыс. Грн. Те финансовые компании, не оборудовали терминалы считывателями, будет время это сделать до конца года.

А как пополнять кредитки через терминал?

Аналогично. До 5 тыс. грн без идентификации. От 5000 — в отделении или через ПТКС, что технологически может обеспечить проверку плательщика.

Я арендую квартиру за 10 тыс. грн в месяц. Раньше я переводил эти деньги владельцу квартиры на карту. Теперь мне нужно дробить платеж?

Дробить платежи на части не требуется. Для переводов с карты на карту закон ничего не меняет.

Если вы будете пополнять карту через терминал, то все зависит от того, есть ли у такого терминала лимит. Если он установлен на уровне 5 тыс. грн, больше вы перевести не сможете.

Тогда я дважды переведу по 5 тыс. грн на карту. Ее заблокируют?

Нет. Это низкорисковая операция. Одиночные переводы на 10 или 20 тыс. Грн не интересуют тех, кто их проверяет. И потребности в подтверждении происхождения средств здесь нет.

Закон о финмониторинге о другом. Банки будут фокусироваться на самых высоких зонах риска — операциях свыше 400 тыс. гривен, а также на необычных операциях клиентов. Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, неприсущая клиенту операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай.


Покупаю телевизор в интернет-магазине за 40 тыс. грн. Какие здесь «подводные камни»?

Если платите картой — ничего нового. Если доставка телевизора будет через почтового оператора, а оплата наложенным платежом — то вспоминаем о правилах работы с наличностью. Почтовик попросит у вас личные документы.


Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты?

Вы уже идентифицирован клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений законом о финмониторинге не установлено.

Хочу передать 10 000 гривен международной системой переводов. Нужна идентификация?

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Иду в отделение банка сделать перевод на 100 тыс. грн или открывать депозит на 150 тыс. грн. Взял паспорт. Справка о доходах нужна?

Нет, не нужна. Мы всегда говорили банкам, клиенты не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на «допороговые» суммы.

Подтверждать происхождение средств надо только во время больших операций — более 400 тыс. гривен. Подход к изучению источников происхождения не изменился.


А если перевод на 500 тыс. грн? А источников происхождения нет. В этом случае заблокируют счет, а средства на нем — «заморозят»?

Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же когда открывали счет, то и заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходы. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него.

Согласитесь, странно, если студент, ежемесячно получает стипендию одну тысячу гривен, а потом идет покупать квартиру за миллион гривен. В то же время абсолютно нормальной это будет операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов.

Как пользоваться электронным кошельком? Слышал, что теперь требуется идентификация. А для пополнения мобильного счета тоже нужна?

Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков нужна. Но не для кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг. Для них сделано исключение в законе.

Проверять нужно владельцев кошельков, которые покупают через них товары и платят за услуги. Необходимые документы: паспорт и идентификационный код. Операции по е-кошелькам будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.

По материалам: Економічна правда


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 167

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