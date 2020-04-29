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Эксперты назвали страны, которым пандемия пошла на пользу и укрепила экономику

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперты назвали страны, которым пандемия пошла на пользу и укрепила экономику
 
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Коронавирус привел к тому, что многие страны фиксируют колоссальный спад экономики, но есть и те, кому удалось не просто выстоять в этих сложных условиях, но и перезапустить экономику, среди них Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия.

Эксперты назвали страны, которым пандемия пошла на пользу и укрепила экономику

Так, то мнению экспертов, которые были озвучены на канале CNBC, ряд стран в условиях пандемии, смогли не только в кратчайшие сроки локализовать очаги инфекции, но и перезапустить экономику, информирует enovosty.com/news.

Именно этот фактор оказался очень привлекательным для инвесторов, позволив укрепить валюты этих стран, а также продемонстрировав, что даже в глобальном кризисе можно устоять и укрепить экономику.

Не маловажным фактором для укрепления местных валют и выхода из кризиса Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии, послужил факт снятия ограничений самим Китаем, который находится в тесной связке с этими странами, как торговый партнер.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
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