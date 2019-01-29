Взрывной рост продаж наблюдается по автомобилям, — Александр Палий о покупательной способности украинцев

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует рост средней заработной платы в 2019 году и ожидает, что средняя зарплата в Украине в текущем году составит 10,5 тыс гривен.

С вопросом относительно влияния повышения заработных плат на уровень покупательной способности населения “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию.

Александр Палий отмечает, что данная тенденция является достаточно позитивной, а тенденция к увеличению зарплат и, соответственно, средней заработной платы у нас наметилась еще пару лет назад. , информирует enovosty.com/news.

“И в этом году, в частности, по номиналу она выросла на 27%, что является достаточно большим показателем. За вычетом 10% инфляции рост реальных зарплат составил 17%. И, соответственно, растет потребление. Согласно существующей статистике бытовые товары в 2018 году покупали на 31% больше чем в предыдущем году.

Взрывной рост продаж наблюдался по автомобилям. Продажи новых автомобилей увеличились на 11%, а бывших в употреблении – на 90%. Также был рост иностранного туризма. Продажи туристических путевок через турфирмы выросли на 25%.

Безусловно, рост зарплат влияет на покупательную способность населения. Если говорить об абсолютных цифрах, то в ноябре средняя зарплата у нас была на уровне 327$, в то время как ранее она составляла только 244$.

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Поэтому рост, который сейчас демонстрируется в условиях “ампутации” промышленности в размере 22%, является очень неплохим показателем”, — сообщает эксперт