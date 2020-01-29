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Как хотят изменить начисление зарплат в Украине

Главная » Последние новости » Новости экономики » Как хотят изменить начисление зарплат в Украине
 
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Заработные платы украинцев «отвяжут» от прожиточного минимума

В середине этого в ВРУ были зарегистрированы два законопроекта, поданные Кабмином, которые изменят принцип формирования тарифных ставок, должностных окладов и размеры денег бюджетникам. Кроме того, эти проекты закона станут причиной для повышения прожиточного минимума в стране, информирует enovosty.com/news.

Среди прочего, новым законопроектом предусматривается внесение изменений в нынешние законы, которые регулируют зарплаты должностных лиц. Коэффициенты меняться не будет, но если ранее должностной оклад чиновника был равен n-му количеству прожиточных минимумов. Теперь же – такое же количество минимальных должностных окладов, или n/2 минимальных зарплат. На данный момент должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет пятнадцать прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а это — 31 530 гривен. Если законопроект примут и начнёт действовать с этого года, то оклад прокурора увеличится на 4 тысяч гривен – до 35 422,5 гривен.

А вот зарплаты педработников после принятия этого законопроекта могут расти медленнее, чем это предусмотрено сейчас. Так, сейчас ст. 61 закона «Об образовании» предусматривается, что должностной оклад педагога самой низкой квалификационной категории должен составить три мигималки. Если бы этот закон выполнялся, на сегодняшний день зарплаты воспитателей и учителей стартовали от 14 169 гривен.

Отметим, показатель средней зарплаты в украинско столице по итогам конца прошлого года составил 18 869 гривен. А вот средняя заработная плата по стране выросла до 12 264 гривен.

Читайте: Украинцам не платят зарплату. Сколько и кому задолжали?


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 248

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