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Экономист рассказал о двух аномальных событиях на украинском рынке

Главная » Последние новости » Новости экономики » Экономист рассказал о двух аномальных событиях на украинском рынке
 
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Экономист Алексей Дорошенко рассказал о том, что продукты бакалеи подорожали на уровень инфляции

Генеральный директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал о том, что бакалейная корзина за прошлый год подорожала на 9 процентов или же на 10,9 гривен:, информирует enovosty.com/news.

«Рост стоимости была даже меньше уровня прошлогодней потребительской инфляции в 9,8%. Эта корзина стоила на конец декабря прошлого года 132,3 грн, тогда как на конец 2017 года она обходилась в 121,4 гривен. В нашу корзину вошло по килограмму пшена, ячневой крупы, манки, гречки, риса, сахара, отечественных макарон и пшеничной муки. Расчет стоимости корзины сделан на основании данных статистики. Семь продуктов из девяти подорожали, а гречка и сахар снизились в цене.

1. Пшено, килограмм. Рост за год 59%, или на 8,9 грн.
В декабре 2017 — 15 грн
В декабре 2018 года — 23,9 грн

2. Крупа ячневая. Индекс роста + 24%, или + 2,3 грн.
В 2017 — 9,5 грн
В 2018 году — 11,8 грн

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3. Манка. Рост стоимости на 18%, или на 2,1 грн.
В конце 2017 — 11,7 грн
В конце 2018 года — 13,8 грн
4. Гречка. Покупаем дешевле на 28%, или на 6, грн.
В декабре 2017 — 22, 5грн
В декабре 2018 года — 16,3 грн

5. Рис. Подорожание на 3%, или на 70 коп.
Декабрь 2017 — 23,1 грн
Декабрь 2018 года — 23,8 грн
6. Сахар. Падение цены за год 11%, или на 1,7 грн.
2017 — 15,8 грн
Прошлый год — 14,1 грн

7. Макароны. Покупаем на 20% дороже, или на 2,9 грн.
В 2017 — 14,4 грн
В 2018 году — 17,3 грн
8. Мука. Цена выросла на 20%, или на 1,9 грн.

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В декабре 2017 — 9,4 грн
В декабре 2018 году — 11,3 грн», — расписал эксперт.

Кроме того, Алексей Дорошенко рассказал о том, как росли цены на почти все продукты:

«Данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 по 1 января 2019 показывают, что за последние десять месяцев текущего года продуктовый набор бакалеи подорожал на 14%. Все продукты, за исключением сахара и гречки, демонстрировали рост: пшено подорожало на 47%, макароны — на 35%, ячка — на 23%, рис, манка и мука — на 17%. В то же время подешевели гречка — на 17% и сахар — на 7%».

Экономит назвал два аномальных события, которые произошли на этом рынке за прошлый год:

«За год на этом рынке состоялось две аномальные события: стремительное подорожание пшена и такое же стремительное удешевление гречки. Это произошло под влиянием многих факторов, но в этом году мы увидим что тенденции изменятся на противоположные: постепенный рост стоимости гречки и снижение пшена. Но и 2019 году рост стоимости бакалейного корзине будет совпадать с потребительской инфляцией в стране», — констатировал Алексей Дорошенко.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 106

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